Sbalzato dalla moto, muore in ospedale

TRAGEDIATARCENTO Incidente stradale mortale lungo la statale 13 Pontebbana a Collalto di Tarcento dove si sono scontrati un pick-up che trainava un carello e il conducente di una motocicletta Harley Davidson per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità. Erano da poco passate le 10.30 di ieri, quando, lungo l'arteria, all'altezza della zona commerciale e produttiva, la moto e il pick-up sono entrati in collisione.LO...