MONTAGNARESIA Continuano gli interventi quotidiani in montagna del Soccorso Alpino, in aiuto di alpinisti ed escursionisti in difficoltà.In Val Resia sono stati recuperati quattro escursionisti dispersi dalla serata di giovedì, due uomini e due donne compresi tra i 50 e i 70 anni: due di Gemona, uno di Brescia e uno di Varese.Erano partiti nel pomeriggio di giovedì da Casera Coot per una passeggiata semplice, predendo la traccia che...