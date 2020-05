Stanchi di aspettare, delusi del mancato arrivo di una nuova ordinanza del governatore Fedriga, nella mattinata di ieri esercenti, commercianti, partite iva ma anche semplici cittadini si sono ritrovati in piazza Primo Maggio a Udine per una nuova manifestazione rivolta a chiedere al più presto la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti. Una cinquantina le persone presenti, distanziate secondo le norme, con mascherine al volto e cartelli in mano, sotto l'occhio vigile della Polizia. Libertà e determinazione, Facciamo come Bolzano, Decidiamo noi sono solo alcuni degli slogan apparsi. «Il commercio sta andando in malora e la regione non interviene, nessuno si muove» ha tuonato Beppino Zoppolato, storico esponente della Lega Nord fino a inizi anni Duemila, oggi consigliere comunale a Sesto al Reghena e tra i promotori dell'iniziativa veicolata sui social. «Se i nostri figli non hanno futuro, se non partono bar, ristoranti e la stagione estiva qui non c'è futuro per nessuno - ha aggiunto - la Confcommercio non esiste, non fa niente, a loro interessa avere solo contributi dalle tessere associative, la gente deve poter guadagnare per vivere, non può aspettare il decreto del premier Conte che galleggia da 10 giorni, pretendiamo che i parlamentari si sveglino». Tra i presenti anche l'allevatore Renato Zampa, leader del popolo dei trattori, l'ex senatore Ferruccio Saro e il consigliere regionale Emanuele Zanon. Tutti hanno chiesto maggiore coraggio a Fedriga nelle scelte da prendere per interrompere il lockdown. Roberta, titolare di un salone in viale Ledra, si fa portavoce della categoria: «Siamo chiusi dall'11 marzo, le bollette continuano ad arrivare, abbiamo da tre mesi spese da sostenere, chiediamo solo di poter riaprire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA