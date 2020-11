L'AFFONDO

UDINE È preoccupante la fotografia scattata da un'Operatrice sociosanitaria di Palmanova. Lavora in Rsa no covid ma vede quanto sta accadendo, dice, «nei reparti covid che hanno aperto di gran corsa a Palmanova. Al momento ci sono 80 pazienti racconta - gli infermieri ci sono, ma mancano gli operatori sociosanitari e nei reparti non riescono ad assistere dignitosamente gli ammalati, parte dei quali necessita di essere aiutata nella pulizia personale e nell'alimentazione. Una mia collega aggiunge - è andata volontaria a lavorare in covid fino al 30 novembre e rincasa ogni giorno piangendo per quello che vede».

CRITICHE DALL'EX ALLEATO

«Quello che sta avvenendo è figlio di errori e non scelte interviene Ferruccio Saro, tre volte parlamentare e prima ancora consigliere e assessore regionale - non tanto su questa vicenda specifica, ma più in generale sull'attuale situazione sanitaria della regione».

GLI ERRORI DELL'ESTATE

Dopo la prima ondata si dovevano individuare ospedali solo Covid è il suo ragionamento perché la commistione aumenta il rischio dei contagi e ha creato un effetto per cui si verificano ritardi nelle cure di altre patologie. Tutto è rallentato e rimandato. Non aver fatto certe scelte è stato un errore che adesso paghiamo a caro prezzo, come non essersi accordati prima con i medici di medicina generale che sono il filtro sul territorio. Si poteva trovare una soluzione, il Veneto l'ha imposta, per fare i tamponi fuori dagli ambulatori. Non mi sembra un'enorme difficoltà».

Questa l'analisi dal punto di vista sanitario a cui si aggiungono alcune considerazioni politiche. «Sono tutti aspetti che andavano affrontati per tempo, è inutile scaricare le responsabilità sul Governo» puntualizza non senza sottolineare gli errori fatti anche a livello centrale.

SPECIALITÀ NON SFRUTTATA

Ma il Friuli Venezia Giulia è una regione a statuto speciale, autonoma e in modo tale, secondo il politico friulano, deve sapersi autogestire. «Sono venuti al pettine i limiti nella catena di comando aggiunge di fronte all'emergenza serve una gestione unitaria di maggioranza e opposizione» e riporta l'attenzione sulla necessità di istituire una commissione speciale «per esaminare scelte e interventi», oltre a un Comitato tecnico scientifico tutto regionale che «associ le migliori professionalità».

MENO POLEMICHE, PIÙ COESIONE

Immancabile il confronto con il terremoto del 1976 «tragedia gestita unitariamente ricorda Saro e i risultati si sono visti. È chiaro che in questo momento fare critiche può apparire come un attacco, ma il mio è un giudizio di natura politica. C'è stata una gestione troppo ristretta, con il consiglio regionale svuotato in un clima di natura autoritaria, in tempi in cui servono la massima trasparenza e il contributo di tutti».

L'ESEMPIO VENETO

Meglio ha fatto il vicino Veneto, ancora in zona gialla e che dal Friuli si guarda con un po' d'invidia. «Zaia si è sempre circondato da personaggi di alto livello, tecnici e scienziati è il commento ha assunto decisioni politiche importanti ed è stato lungimirante. Anche negli accordi con i sindaci. Dobbiamo considerare che abbiamo di fronte cambiamenti epocali che vanno affrontati mettendo vicino tutte le energie, invece qui solo si scaricano responsabilità. Bisogna ricostruire la regione e preservare l'economia - avvisa Saro, che prossimo ai settant'anni è uno degli esponenti politici che hanno maggior memoria storica e conoscenza del sistema regionale - Se cadono le entrate ci saranno problemi enormi a far quadrare il bilancio e non si può pensare, al di là del Mes, che possano arrivare risorse specifiche per la sanità».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA