«Sarcofagi dimenticati accolti in spazi più idonei»

IL CASOTARVISIO «Ci siamo messi d'accordo con la Soprintendenza per un sopralluogo e, in attesa del loro restauro, siamo pronti a ospitare i due sarcofagi in un luogo più idoneo». È Francesca Comello, assessore alle politiche comunitarie del Comune di Tarvisio e restauratrice, a illustrare ciò che accadrà ai due monumenti funebri che da quasi vent'anni giacciono dimenticati all'interno dell'ex Gil e che recentemente sono stati visitati da vandali armati di bombolette spray. Realizzati in ricordo dei figli Karl e Anna da Anton Karl von...