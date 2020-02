SPILIMBERGO

FVG Strade sta procedendo a operazioni urgenti e non rinviabili di asfaltatura di via Barbeano. Lo rende noto il sindaco Enrico Sarcinelli dopo che nei giorni scorsi erano sorte polemiche per la decisione della controllata regionale di istituire il limite di 30 chilometri l'ora lungo l'arteria che conduce alla frazione. Una scelta che era stata giustificata dal fatto che la carreggiata era gravemente danneggiata dal passaggio dei veicoli e si sono formate delle profonde buche. In quel tratto, in passato, peraltro, non sono mancati gli incidenti, taluni anche molto gravi e addirittura con esito nefasto. Di qui l'accelerazione dell'iter progettuale con l'apertura straordinaria del cantiere.

«La situazione del manto, come comunicato alla Regione e alla società dall'amministrazione comunale, si configura in stati tali da costituire un vero e proprio pericolo - precisa il primo cittadino mosaicista -. Bene, quindi, l'intervento immediato, seppur forse non risolutivo a lungo termine».

La stessa amministrazione comunque già aveva formalizzato l'esigenza di intervenire anche sull'incrocio in uscita dalla Cimpello-Sequals, con la predisposizione di una rotonda, nonché - rispetto alla prospettiva di costruzione della futura bretella verso Dignano - con una rettifica e rifondazione proprio di via Barbeano.

Attualmente, la viabilità in quel tratto si configura con un incrocio a T che ha sempre destato perplessità, sia per l'improvvisa fine della carreggiata per chi esce dalla regionale 477, sia per la presenza di cartellonistica che occupa la sede stradale: quanto alla visibilità, non è proprio quella ideale.

«Ulteriori richieste, che verranno riproposte, sono state quelle di idonea illuminazione lungo il raccordo verso la Zona industriale del Cosa, verso Tauriano, e nella zona della rotonda che conduce verso Vivaro - conclude Sarcinelli -. Ringraziamo la Regione e FVG Strade per l'attenzione che hanno accordato alla situazione e, ci auguriamo, riserverà nel prossimo futuro».

Un auspicio che è riferito all'agognata realizzazione della variante di Barbeano: lo stesso sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, nei giorni scorsi, commentando la richiesta del suo omologo di Vivaro Mauro Candido di realizzare un secondo ponte sul Meduna, all'altezza del guado di Rauscedo, aveva spiegato che sembra più impellente una rivisitazione della viabilità complessiva interprovinciale, dopo che è stata inaugurata la variante di Dignano e il traffico pesante si sta dirottando su questa direttrice, transitando e ingolfando i centri urbani posti all'ingresso del Friuli Occidentale.

