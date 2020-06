«Sarà una maturità indimenticabile». Parola di assessore regionale. E non tanto per la paura, perché «quella dice Alessia Rosolen - c'è sempre prima di un esame», covid o non covid, ma per le modalità di sicurezza imposte dall'emergenza pandemia, dalle mascherine (ne sono state consegnate 96mila) alle autodichiarazioni. «E' un momento speciale comunque, ma gli studenti quest'anno avranno un'ulteriore specialità, che forse per qualcuno sarà anche un disagio. Sarà dura, ma è una delle tante cose difficili che stiamo affrontando in questo periodo. Non sarà terribile. A 18 anni, per un esame c'è sempre la paura, che non cambia mai. Cambia il metodo, ma anche in passato cambiavano i metodi. Ai ragazzi dico che siano forti».

Oggi il via ai colloqui per gli interni (che dovrebbero protrarsi fino al 10 luglio, secondo le previsioni dell'Usr: a quel punto scatterà il gong per le ammissioni degli esterni. In regione i candidati sono 9.008, di cui 4.173 in provincia di Udine, 2.362 nel Pordenonese, 1.514 a Trieste e 959 a Gorizia. Le classi interessate saranno 241 in provincia di Udine (con 121 commissioni), 120 a Pordenone (60 commissioni), 77 a Trieste (39) e 52 a Gorizia (26). Le commissioni slovene saranno 10: 4 a Gorizia e 6 a Trieste. Nessun presidente è stato assegnato a più di una commissione.

