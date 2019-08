Sarà A&T 2000 a gestire i rifiuti speciali del Consorzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMBIENTEUDINE A&T 2000, che gestisce il servizio dei rifiuti in 51 comuni della regione, con un bacino di utenza di oltre 200.000 abitanti, e il Consorzio di bonifica Pianura friulana, il cui comprensorio ricade in 82 Comuni della regione con circa 80.000 consorziati, hanno recentemente sottoscritto una convenzione per la gestione a cura di A&T 2000 dei rifiuti speciali prodotti dal Consorzio.In particolare, la convenzione riguarda la raccolta, il trasporto e il recupero dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito dell'attività ordinaria dalle...