Sappada verso il voto con il Friuli

LA NUOVA BATTAGLIATRIESTE I sappadini potranno votare con il Friuli Venezia Giulia già a marzo per il rinnovo del Parlamento e a maggior ragione ad aprile o il 6 maggio per la Regione, coinvolti immediatamente nelle scelte della comunità alla quale si sentono da sempre legati.È quanto intende permettere la Regione d'intesa con il Governo, che peraltro manifesta la medesima intenzione, sebbene la partita appaia assai complessa. Lo si sapeva, del resto, che la pur decennale e durissima battaglia per approdare alla legge che consente il...