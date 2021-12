IMPIANTI

UDINE Sappada tira un sospiro di sollievo per l'inizio della stagione invernale. È giunta infatti la firma definitiva davanti al notaio per il passaggio di proprietà degli impianti di risalita dalla società locale Gts alla partecipata regionale Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Il contenzioso che ha visto protrarsi per un paio d'anni la questione della proprietà delle strutture di skilift e seggiovie di Monte Siera, Sappada 2000 e Pista Nera, tra la volontà della Regione Friuli Venezia Giulia di acquistarli, come aveva fatto con i Campetti della famiglia Quinz e la seggiovia Pian dei Nidi del Comune di Sappada, e la resistenza della società proprietaria degli stessi Gts, con i soci sappadini che non ritenevano congrua l'offerta, si è concluso nei giorni scorsi a Udine, con il trasferimento definitivo degli impianti di risalita e della titolarità del parco giochi invernali di Nevelandia dalla società Gts, rappresentata dal presidente Gianluca Piller Roner, a Promoturismo Fvg. L'accordo finanziario è stato raggiunto sulla cifra di 1 milione e 640mila euro, molto meno di quanto riteneva essere il valore del complesso di strutture la società sappadina, ma non oltre contrattabile da parte di Promoturismo. Alla società Gts restano tre rifugi, due dei quali al servizio del monte Siera e l'altro dell'impianto Sappada 2000. Resta ancora aperta una causa tra Gts e Comune di Sappada, ma ciò che interessava agli operatori turistici della vallata ed in generale sia ai paesani che ai turisti era il definitivo chiarimento sulla gestione degli impianti. Per i promotori del referendum che ha portato alla legge sul trasferimento di Sappada in provincia di Udine il passaggio di proprietà degli impianti di risalita dai vari fallimenti dei privati alla Regione era il punto principale di salvaguardia del destino turistico invernale di Sappada. Adesso si potrà sperare con più attendibilità ai promessi investimenti di 15 milioni di euro sulla nuova cabinovia che porterà a Sappada 2000 e il rinnovo delle piste in quota e di altre seggiovie, sia nel collegamento tra Pian dei Nidi e la partenza di Sappada 2000 sia nel comprensorio in alto, con la realizzazione di varie piste tra le quali una per i primi passi sugli sci, in uno spazio a 2000 metri soleggiato e adatto a varie difficoltà sciistiche. La conclusione della annosa vicenda del passaggio di proprietà è commentata favorevolmente dal presidente della Gts. «Abbiamo raggiunto laccordo -dice Gianluca Piller Roner - ed è bene sfatare le dicerie che la nostra posizione abbia penalizzato la località turistica visto che l'impegno anche finanziario della Giunta non è mai mancato».

Lucio Eicher Clere

