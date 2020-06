TRASPORTI SU ROTAIA

UDINE «In Friuli siamo isolati, ma lo abbiamo voluto». La miccia, nella polemica sui collegamenti con il resto d'Italia, la accende il Pd, per bocca di Mariagrazia Santoro. Oltre alla faccenda Alitalia, dice, c'è la partita delle Frecce, visto che al momento Trenitalia, con il nuovo orario estivo, ha riattivato solo due collegamenti ad alta velocità che interessano il Friuli: una coppia di treni Trieste-Milano e una Udine-Roma. Ovvero, un terzo dei servizi offerti nell'era pre-covid. Se lei accusa la gestione «miope» della giunta Fedriga «e in particolare l'assessore Pizzimenti, che con l'arrivo di Italo sul mercato ha tolto le sovvenzioni a Trenitalia, pensando che la concorrenza avrebbe sistemato tutto», il titolare dei Trasporti, Graziano Pizzimenti, pur rispedendo al mittente le accuse della minoranza, batte i pugni sul tavolo: «Trenitalia dovrebbe mettere almeno una Freccia Trieste-Roma. Non dico che assicurino subito tutti i collegamenti ad alta velocità, ma almeno una Freccia per ciascuna tratta prima coperta, sì. Lo chiederò formalmente al gruppo Fs». E Trenitalia è più che disponibile. Intanto i numeri ricominciano a farsi più robusti sui binari regionali: dall'avvio dell'orario estivo, con l'aumento della copertura, domenica secondo i dati forniti da Fs - «i trasportati sono stati 6mila, il 53% rispetto allo stesso giorno del 2019. E lunedì 9mila, il 41% rispetto all'anno precedente».

Le sovvenzioni di cui parla Santoro sono quei famosi tre milioni che da anni la Regione garantiva Trenitalia per assicurarsi il passaggio delle Frecce in Fvg. L'ultima convenzione, scaduta a dicembre 2019, era figlia del documento madre che stabiliva la prima intesa, stipulata a giugno del 2012 sulla base di un'autorizzazione contenuta già nella finanziaria del 2010. Poi, però, l'arrivo di Italo a Udine nell'autunno scorso, ha sparigliato le carte. «Abbiamo tolto la posta di 1 milione prevista su Udine perché c'era la concorrenza con Italo. Quando l'ho comunicato all'ad di Trenitalia, non ha battuto ciglio», dice Pizzimenti. Ma, aggiunge, «i soldi a bilancio per Trieste sono stati mantenuti» in attesa di sviluppi. Nel documento contabile (alla voce fondi destinati alla compartecipazione finanziaria con Trenitalia per il miglioramento del servizio ferroviario fra Trieste e Udine e Milano e Roma) allo stato risultano stanziati un milione per il 2020 (dei 2 iniziali della legge di Stabilità, visto che ormai siamo a metà annata e di mezzo c'è stato il covid), 2 milioni per il 2021 e altrettanti per il 2022. In assessorato spiegano che da inizio 2020 «tutte le Frecce in Fvg sono a mercato», che «i fondi sono stanziati a bilancio, ma non c'è alcuna convenzione attiva con Trenitalia in questo momento. La società quest'anno ha deciso di attivare le Frecce a mercato. C'è una valutazione in corso sul funzionamento. Siamo in attesa di avere i dati di monitoraggio». Le risorse mantenute per i collegamenti ad alta velocità su Trieste (dove Italo non arriva), infatti, «sono a bilancio perché nel caso in cui l'attivazione dei servizi a mercato non avesse dato i risultati sperati, volevamo essere pronti. Finora non c'è stata la necessità di utilizzare quei fondi». Anche perché, nel frattempo, il covid ha rimescolato le carte. «Ci aspettiamo che ci sia l'attivazione di tutte le Frecce via via. Ci sono interlocuzioni in atto con Trenitalia per definire le tempistiche».

Per Santoro, comunque, togliere quei fondi è stata «una scelta improvvida. Non ha tenuto conto del contesto. Se la Regione ha sempre stanziato quelle risorse per comprare a catalogo le Frecce è perché in Fvg siamo in pochi e ci muoviamo poco, come mi disse una volta Moretti: la massa critica non c'è per mantenere tutti quei treni a mercato. Così ora ci ritroviamo con i collegamenti ridotti all'osso». «Siamo più isolati che mai», le fa eco Cristian Sergo (M5S), che già ai primi annunci di tagliare quei fondi, aveva messo sull'avviso l'amministrazione sui rischi di mettersi nelle mani del mercato. Trenitalia comunque fa sapere che «ai primi di luglio vengono riattivati tutti gli Intercity. Per step, è prevista la riattivazione di tutte le Frecce» che fanno tappa in Fvg. A inizio luglio, inoltre, fa sapere Italo, ripartirà anche la coppia Udine-Roma di Ntv: i treni sono già in vendita sul sito. L'interesse di Italo per la piazza udinese è stato di recente confermato dall'accordo stretto con i Musei civici.

