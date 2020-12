RICORRENZA

UDINE Oggi i vigili del fuoco del Comando di via Popone celebreranno la ricorrenza della loro Patrona Santa Barbara. Le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria non hanno impedito lo svolgimento della celebrazione che si terrà però in forma molto ridotta.

Dopo la messa officiata dall'arcivescovo, monsignor Andrea Bruno Mazzocato, ci sarà la deposizione di una corona d'alloro ai caduti dei vigili del fuoco, alla presenza delle autorità e di una rappresentanza del personale operativo e amministrativo. In tutto trenta persone. Quest'anno non ci sarà la consegna delle onorificenze al personale: sarà data solo lettura dei nomi e gli attestati verranno consegnati in seguito. Croci di anzianità ad Alex Fumo, Gianluca Goss, Federico Spessot, Lourdes Maria Antonelli, Andrea Tomasi, Daniele Sincig, Mirco Malaguti, Mauro Bof, Mirko Chiarcos, Emanuele Comar, Paolo Pallober, Eros Pellegrina, Luigi çizzin, Salvatore Tigano, Massimo Venuti e Giuliano Vidale. Encomi per l'attività di controllo del territorio che il 12 dicembre 2012 ha consentito il deferimento all'autorità giudiziaria di due autisti slovacchi denunciati in concorso per importazione, maltrattamenti e trasporto di animali da affezione destinati all'Italia a Gino De Filippo Roia, Andrea Tomasi e Marco Silvestri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA