UDINE È maretta dopo la fumata nera sull'intesa fra la Regione e i medici di base per i vaccini anticovid, che per ora si è incagliata sulla tariffa per le somministrazioni. «Vergognosa» secondo la Fimmg - che assicura di non farne una questione di soldi «ma di dignità» - la bozza proposta dall'amministrazione (che prevede 6,16 euro a inoculazione, come da protocollo nazionale) viste le cifre (80 euro all'ora) pagate ai dottori in pensione arruolati dal bando del commissario. Ma «vergognoso», invece, secondo il segretario delle Rsu dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale Massimo Vidotto, è che questa levata di scudi avvenga sullo sfondo di una pandemia quando «i nostri colleghi del comparto sono mesi e mesi che fanno tamponi e ora somministrano anche i sieri anticovid e nessuno ci ha detto ancora se avranno un euro». Secondo Vidotto «mentre i medici di base tirano sul prezzo prima ancora di fare una puntura, infermieri e oss da mesi fanno straordinari che non sappiamo ancora come gli saranno riconosciuti. C'è gente che da molte settimane sta facendo tamponi, tracciamento e ora anche le vaccinazioni extra orario, usando il proprio tempo libero, in condizioni di disorganizzazione e ancora non sappiamo se prenderanno nulla. Per giunta, con i ricoveri in progressivo aumento e le scuole chiuse da lunedì, le mamme di bimbi in età scolare si troveranno in sempre maggiori difficoltà a gestire i turni e i figli a casa. E di questo nessuno parla». Il conto è presto fatto. Se a fine dicembre, all'epoca dell'accordo firmato in AsuFc in extremis sulle risorse aggiuntive, «abbiamo chiuso senza avere sufficienti elementi per conteggiare i dati definitivi della seconda ondata, che ha calcato la mano soprattutto su novembre e dicembre», ora «sappiamo che in AsuFc in tutto il 2020 il personale del comparto ha garantito oltre 230mila ore extra su base annua, che rappresentano il lavoro di un anno di 151 dipendenti - dice Vidotto -. 230mila ore per cui stiamo cercando di vedere di declinare nello specifico i termini dell'accordo chiuso in extremis il 31 dicembre. Queste sono ore per cui i dipendenti del comparto non hanno ancora visto un euro. E intanto qui (il riferimento è alla trattativa della Regione con i medici di base ndr) dobbiamo assistere a litigi per negoziare 28 o 32 euro a vaccino». Nei settori cruciali della prevenzione e della guerra al covid, «sono stati impegnati 1.680 lavoratori dell'Azienda, dal tracciamento ai tamponi». Insomma, conclude Vidotto, «non ci possono essere lavoratori di serie A e di serie Z. Bisogna ricordarsi che sinora chi si è vaccinato lo ha potuto fare proprio grazie al personale del comparto, che ha lavorato spesso in extra orario senza che nessuno allo stato attuale gli abbia ancora detto se avrà un euro per questo».

«Anch'io dal 1. dicembre lavoro 7 giorni su 7 per fare tamponi e neanch'io ho ricevuto per questo neanche un centesimo e come me i miei colleghi», ribatte Khalid Kussini (Fimmg), che ripete di non aver fatto cifre in seno al tavolo tecnico di trattativa sui vaccini. «Di soldi non ho mai parlato. Ho chiesto una proposta onesta». Il tavolo si è aggiornato ai prossimi giorni ed è chiaro che la presenza in campo dei medici di base è cruciale per velocizzare le operazioni (sono quasi 3mila in AsuFc solo gli anziani che attendono da tempo il via dei vaccini a casa annunciato per la prossima settimana). «Il fatto che la campagna di vaccinazione non decolli - rileva Kussini - non dipende dal fatto che il medico non viene pagato quello che chiede. Il problema è che non ci sono i vaccini. Quando ho proposto di fare una sperimentazione per vaccinare 500 persone in un weekend, non hanno voluto farlo e hanno bloccato tutto. Il punto non sono i soldi. È inutile strumentalizzare la vicenda: chi dà la colpa ai medici ha sbagliato tiro e bersaglio». Per parte sua, Stefano Vignando (Snami) tira in ballo il «cosiddetto premio covid istituito per i dipendenti nel 2020» (ma Vidotto ricorda che sinora sono stati riconosciuti gli incentivi solo per la prima ondata) e rileva che «alla medicina generale invece nulla» è arrivato nonostante abbia «collaborato per i sierologici per la scuola e per i tamponi rapidi dando una grossa mano al dipartimento di Prevenzione che aveva tempi biblici per prenotare i tamponi molecolari. Ogni giorno ogni medico di medicina generale riceve in media dalle 80 alle 100 telefonate di propri assistiti che chiedono informazioni su tutto, vaccinazioni comprese quando tali informazioni scarseggiano e le istituzioni manco le mandano ai medici di base».

