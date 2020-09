SANITÀ

UDINE (lz) Carenza di medici, visite cancellate e continuità terapeutica non garantita all'ospedale di Udine. È quanto denuncia il Coordinamento regionale delle Associazioni dei diabetici per voce della presidente Elena Frattolin. «Molti pazienti hanno seguito un lungo percorso terapeutico e sono stati seguiti con controlli periodici. Queste persone non possono trovarsi ora, da un giorno all'altro, senza assistenza» afferma. Tra i punti critici, i pazienti con diabete di tipo 1, che utilizzano dispositivi dotati di tecnologie e che non possono essere inviati in centri periferici, nonché quelli con diabete di tipo 2 che seguono terapie farmacologiche e necessitano del rinnovo del piano terapeutico. Il rinnovo delle certificazioni delle patenti di guida è un altro punto critico, così come le pazienti con diabete gestazionale che hanno sempre trovato a Udine un punto di riferimento. «Quest'anno, inoltre aggiunge - la Struttura di Diabetologia si è vista costretta ad annullare ben due campi residenziali di educazione terapeutica per le persone con diabete». Le associazioni lamentano di aver chiesto anche un incontro con il direttore generale e il direttore sanitario, «senza aver ricevuto risposta in merito».

