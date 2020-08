SANITÀ

UDINE «Gratitudine per l'atto di generosità del Gruppo Pittini che ha voluto donare un mezzo tecnologicamente avanzato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; una testimonianza tangibile di vicinanza e sostegno al territorio».

Questo ringraziamento arriva dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, ieri a Udine, in occasione della cerimonia di consegna dell'ambulanza equipaggiata come unità mobile di rianimazione, con impianto fotocatalitico che permette il massimo livello di salubrità grazie a un moderno sistema di purificazione e ricircolo dell'aria, dotato di impianto elettrico e ventilatore polmonare di ultima generazione.

Fra le ulteriori strumentazioni anche un sistema di diagnostica e primo soccorso, presidi di mobilizzazione e immobilizzazione del trauma e per la gestione del trauma pediatrico oltre che barella all'avanguardia in grado di supportare una portata di 280 kg e impianti radio autoradio e navigazione di alto livello per garantire la comunicazione con la centrale 112 Sores.

Riccardi ha rimarcato il ringraziamento a Federico Pittini, presidente dell'omonimo gruppo di produzione di acciaio con sede a Rivoli di Osoppo, per l'importante atto di solidarietà che sottolinea la presenza concreta sul territorio della storica impresa e richiama i valori dell'altruismo e dell'unità di cui il Fvg è orgoglioso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA