IL PIANO

UDINE Stop a visite a accertamenti che non siano salvavita e con tosse e raffreddore nessuno entra in ospedale. La sanità del Fvgè chiamata, tutta, a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. A partire da oggi viene sospesa l'attività chirurgica e quella ambulatoriale e la misura non tocca solo il sistema sanitario pubblico, ma viene esteso anche alle strutture private accreditate.

RIORGANIZZAZIONE

Da qualche giorno la riorganizzazione della sanità era al vaglio della Regione e ieri l'assessore alla Salute Riccardo Riccardi, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha impartito disposizioni a tutte le direzioni strategiche del Servizio sanitario regionale e ai direttori delle strutture private accreditate.

La prima e importante disposizione riguarda l'accesso alle strutture ospedaliere che sarà interdetto a chiunque presenti sintomi simil-influenzali quali rinite, tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria. È una disposizione che non fa distinzioni tra operatori e utenti. A chiunque presenti questi sintomi sarà interdetto l'accesso alle strutture ospedaliere, sia che si tratti di visitatori, pazienti ambulatoriali, ma anche operatori sanitari. La priorità, anzi l'imperativo, è contenere il diffondersi del Covid-19 e le misure diventano sempre più stringenti. Sacrifici per tutti al fine di ottenere il risultato. Pazienza e buon senso vengono richiesti a tutti gli utenti del sistema sanitario che ora deve concentrare tutto sull'emergenza, una situazione nuova anche per questa regione.

VISITE E OPERAZIONI

La seconda disposizione riguarda l'attività programmata, sia istituzionale che in libera professione, che da oggi vedrà alcune limitazioni per consentire la più ampia messa a disposizione di personale per garantire la gestione dell'emergenza. Da oggi sarà sospesa, fino a nuova indicazione, l'attività chirurgica in elezione, a esclusione degli interventi oncologici e di tutti quelli non rinviabili, ma in questo caso sarà lo specialista a dare un giudizio motivato. Sarà sospesa, inoltre, tutta l'attività ambulatoriale, a eccezione delle visite in priorità B, ovvero quelle che si devono eseguire entro 10 giorni, e di quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento. Le indicazioni relative alla sospensione dell'attività ambulatoriale programmata valgono anche per tutte le strutture ospedaliere e ambulatoriali private convenzionate con il Servizio sanitario regionale.

È sospesa infine l'attività di gruppo nelle aree materno-infantili dei distretti.

IL DUBBIO

Non è ancora chiaro se gli utenti per cui sono sospese visite e accertamenti saranno ricontattati telefonicamente dalle strutture, anche per evitare di intasare i centralini degli ospedali, ma quest'aspetto verrà chiarito nei prossimi giorni. «Noi dobbiamo liberare competenze e spazi afferma Riccardi -; una volta fronteggiata l'emergenza stabiliremo come fare. Oggi dobbiamo prepararci ad affrontare il rischio di un'onda, tutti speriamo non avvenga aggiunge -, ma dobbiamo essere pronti».

Naturalmente rimane inalterata l'attività chirurgica urgente, nonché quella salvavita e traumatologica. Anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti sono chiamati a non appesantire le strutture; a loro, infatti, è stato raccomandato di prescrivere esami di laboratorio solo se strettamente necessari, preferibilmente nelle strutture territoriali e, in ogni caso, organizzati su prenotazioni con modalità d'accesso frazionata, in modo da utilizzare le sale d'attesa mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Nei Dipartimenti di Prevenzione la rimodulazione delle attività programmate permetterà di impegnare il personale nell'emergenza sanitaria e indagine epidemiologica e quindi nella gestione dell'emergenza.

Lisa Zancaner

