SANITÀ

PORDENONE Ammontano complessivamente a poco più di undici milioni di euro i risarcimenti pagati dall'Azienda sanitaria pordenonese nel quinquennio compreso fra il 2015 e il 2019, con un picco toccato nel 2016, mentre il 2017 è stato l'anno che ha visto l'importo più basso. Il dato pubblicato sul sito internet dell'Asfo riguarda gli importi pagati per sinistri a persone e gli importi conteggiati fanno riferimento esclusivamente ai risarcimenti liquidati in conseguenza di danni biologici subiti dai pazienti degli enti del Servizio sanitario regionale.

L'ESBORSO

L'articolo 4 della legge 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) aveva infatti introdotto l'obbligo, per le strutture sanitarie, di pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, il cosiddetto risk management, oltre che dei dati attestanti l'adempimento degli obblighi assicurativi a carico della struttura. Il totale del quinquennio è esattamente di undici milioni 35mila euro. La somma più alta pagata dall'Aas5 Friuli Occidentale (costituita a decorrere dal 1. gennaio 2015 con l'accorpamento dell'Aas6 Friuli Occidentale e dell'Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli) è costituita dai tre milioni 158mila euro erogati nel 2016, seguiti dai due milioni 840mila del 2019 e dai due milioni 650mila del 2015, mentre l'anno delle minori spese per i risarcimenti è stato appunto il 2017, con meno di 700mila euro.

ASSICURAZIONE

Risalendo agli anni ancora precedenti, si trova un nuovo record nel 2014, con tre milioni 672mila, più del doppio della somma dell'anno precedente. Gli importi comprendono gli esborsi pagati in franchigia e gli esborsi sostenuti dalla compagnia di assicurazione, ma il documento chiarisce anche che la variabilità degli importi dipende principalmente dal numero e dall'entità dei sinistri pagati dalla compagnia di assicurazione.

SICUREZZA DELLE CURE

È invece aggiornato al 2018 il consuntivo sulla sicurezza delle cure, stilato sempre sulla base della relativa legge 24 del 2017 sulla gestione del rischio clinico in sanità. La legge prevede infatti la predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Il documento dell'Asfo riporta, per l'anno di riferimento, 173 segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci, una sola delle quali grave, 136 definite non gravi e 36 sulla cui gravità non vi sono indicazioni, mentre i sinistri denunciati nell'ambito della gestione del rischio sanitario sono stati 62.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

