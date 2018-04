«Sanità, riapriamo un tavolo con Roma»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOTRIESTE «Siamo pronti ad aprire un tavolo con il Governo per rivedere la ripartizione delle risorse, uscire dal fondo nazionale sanitario non è stata un'idea felice». Se questa è, in caso di vittoria, l'intenzione del candidato presidente della Regione per il Movimento 5 stelle Alessandro Fraleoni Morgera, l'avversario del centrosinistra Sergio Bolzonello non ha dubbi: «Se dovessimo rientrarci, i contro sarebbero più grandi dei pro. La nostra sanità va mantenuta autonoma restando fuori dal sistema nazionale». Così si sono...