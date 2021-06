Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀLIGNANO Dopo le incertezze e le trattative dei giorni scorsi, per garantire l'apertura dei presidi sanitari stagionali a Lignano (non così scontata, vista la carenza di personale disponibile), alla fine la Regione ha voluto mostrare ai turisti il volto rassicurante.L'ASSESSORE«Il nostro obiettivo è garantire l'apertura in sicurezza della stagione estiva. A Lignano oggi questo risultato è raggiunto, nei prossimi giorni a Grado e poi...