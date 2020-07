LA PROTESTA

TRIESTE «Non è accettabile che le politiche regionali sulla sanità continuino a venire calate dall'alto, senza alcun confronto né sulla gestione dell'emergenza, né sulla gestione del personale e delle liste di attesa». È questo il messaggio che i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil del Friuli Venezia Giulia, Villiam Pezzetta, Alberto Monticco e Giacinto Menis, lanciano al presidente Fedriga e all'assessore alla Salute Riccardi, al termine della manifestazione tenutasi ieri mattina a Trieste a fianco di piazza Unità. Erano almeno 500 persone ad animare il presidio, davanti alla sede della Giunta regionale, che oggi si sposterà davanti alla sede del consiglio regionale.

LISTE DI ATTESA E PRIVATI

Lavoratori della sanità mobilitati sia per le assunzioni sia a sostegno della trattativa sulle indennità aggiuntive e sui premi Covid-19, ma anche pensionati, per chiedere dati e trasparenza sulla situazione delle case di riposo, duramente colpite dagli effetti dell'epidemia. Si chiedono lumi sulla gestione complessiva dell'emergenza, sulle politiche del personale e sull'aggravarsi delle liste di attesa. «Da un monitoraggio a campione denunciano risulta che solo il 20% delle prestazioni prescritte in modalità breve viene garantito entro i 10 giorni e per le differite solo in un caso su 3 si riesce a stare entro i 30 giorni, con tempi di attesa analoghi nel pubblico e nel privato convenzionato».

PERSONALE

Dopo una perdita di 600 unità tra i lavoratori del comparto nel periodo 2010-2018, per mancato turnover, l'emergenza Covid ha segnato un'inversione di tendenza. Anche in questo caso i sindacati chiedono trasparenza sui numeri: «Si è parlato di 500 assunzioni ma in molti casi è personale precario. E i nuovi ingressi non hanno impedito né un forte ricorso ai richiami in servizio e allo straordinario, né il mancato rinnovo di contratti a termine». Tra i nodi da sciogliere anche quello delle indennità aggiuntive e dei premi da riconoscere ai lavoratori impegnati sul fronte Covid, dai quali rischiano di essere esclusi i precari.

ANZIANI

Sul tavolo che i sindacati intendono aprire con la giunta anche la grande partita dell'assistenza ad anziani e non autosufficienti, a partire dalla riqualificazione delle case di riposo. Ii sindacati sono convinti che il Mes rappresenti un'opportunità irrinunciabile per dare attuazione agli obiettivi della riforma sanitaria.

IL CASO UDINE

I consiglieri regionali Simona Liguori (Cittadini), Mariagrazia Santoro (Pd), Andrea Ussai (Cinque Stelle), Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), Furio Honsell (Open-Sinistra Fvg) e Walter Zalukar (Misto) hanno presentato richiesta formale affinché sia convocato in audizione della terza commissione consiliare il direttore generale dell'Asufc, Massimo Braganti, sul Piano Attuativo Ospedaliero del Santa Maria della Misericordia e dell'ospedale Gervasutta di Udine, anche alla luce del futuro protocollo d'intesa con l'Università. Un'audizione negata invece per la commissione consiliare del Comune di Udine.

