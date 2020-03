SANITÁ

CIVIDALE Da qualche giorno medici, infermieri e operatori di Cividale sono stati dirottati a Udine per l'emergenza, lasciando attive, nel presidio cividalese, le degenze, attività e prestazioni erogate dai servizi distrettuali, nonché l'attività radiologica per interni. Ma servono rinforzi a Udine, così il Punto di Primo Intervento di Cividale è stato chiuso, con il potenziamento dell'equipaggio 118. Lo sportello Cup sarà chiuso nella giornata di sabato, mentre viene mantenuta l'attività nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 14. Altra novità è lo spostamento del servizio di Continuità assistenziale - Guardia Medica di San Pietro al Natisone a Cividale. «La riorganizzazione - comunica la direzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - è un atto dovuto a prescindere dall'emergenza Covid-19, considerati i volumi di prestazioni della sede di San Pietro». Una riorganizzazione che, per la direzione, «permette ai due medici che lavoravano singolarmente nelle due sedi, che peraltro distano solo 6 chilometri una dall'altra, di operare coordinandosi e, proprio in questa situazione di emergenza, uno può essere dedicato alla attività telefonica e ambulatoriale e il secondo medico alle visite domiciliari». Tutti i medici e i pediatri del distretto sono stati prontamente avvisati, mentre per informare gli utenti si è provveduto ad apporre un'apposita cartellonistica fuori dalla sede di San Pietro, che riporta il numero di telefono di Cividale. Le stesse indicazioni sono state inserite nel messaggio della segreteria telefonica della sede di San Pietro. Per gli utenti più tecnologici, tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito aziendale, alla sezione variazione dei servizi. Inoltre, per garantire il ristoro notturno, è stato allestito, già da lunedì, il secondo letto ed è stato destinato un servizio igienico esclusivamente al personale sanitario. Una situazione non facile per i residenti delle Valli del Natisone, che hanno sempre avuto come punto di riferimento Cividale. Ma questo accade in tempi di emergenza e per Cividale non è l'unica novità. Anche l'amministrazione comunale, infatti, ha deciso di applicare misure più stringenti sul territorio, prevedendo la chiusura al pubblico di parchi, giardini e aree verdi comunali, con divieto di accesso anche ai parchi comunali non recintati, che verranno transennati e tutto questo fino a nuove disposizioni. La decisione, concordata con il comando della Polizia locale dell'Uti, nasce dalla necessità di rafforzare la prevenzione sul territorio del comune, nonché di evitare assembramenti di persone e occasioni di diffusione e contagio della popolazione.

