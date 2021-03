SANITÀ ALLE CORDE

UDINE È un grido di dolore quello che arriva dall'hospice di Udine. La pandemia, soprattutto nella seconda e terza ondata, sembra aver fatto passare in secondo piano tutto il resto. Anche gli altri malati. Ma c'è una struttura all'interno del Santa Maria della Misericordia dove l'umanità dovrebbe essere uno degli obiettivi, tanto di giorno quanto di notte. Da quando è scoppiato il Covid sono diverse le voci che si rincorrono tra operatori e familiari di pazienti sulla gestione di una struttura quanto mai delicata perché qui arrivano i malati terminali e i familiari fanno ingresso in queste stanze per dare l'ultimo saluto ai propri cari.

LA TESTIMONIANZA

Così non può passare inosservato il grido di dolore di un dipendente che ricopre un ruolo infermieristico dell'AsuFc che dalle sue parole fa trasparire frustrazione e rammarico. «Quando arrivo all'hospice per prestare servizio racconta uscendo da un turno che sembra un incubo mi coglie una parola: delirio». Una frase forte che fa capire l'amarezza di chi ci mette tutto l'impegno in una struttura destinata al fine vita, ma dove le cose non funzionano come dovrebbero. E c'è anche paura a dirlo. La situazione interna è tesa e tutti si guardano bene dal sollevare polemiche, soprattutto chi non si trova in una posizione di forza. Ma stavolta le parole sgorgano, tra rabbia, delusione e l'impossibilità di fare più e meglio. Un delirio, quello di cui racconta quest'operatore, che soprattutto è «uno stato d'animo nel percepire l'ambiente in cui si muovono certi operatori. Immagino il delirio che si vive in questi momenti al Pronto soccorso e nelle Terapie intensive dice ancora con sconforto ma in un hospice dovrebbe accadere l'opposto», cerca di spiegare facendo capire che qui, tra queste mura, non si corre, non si sbraita e non si perde la pazienza. Qui si prendono per mano i malati e i loro familiari, fino all'ultimo respiro. Almeno, così dovrebbe essere. «Assisto dice ancora l'operatore a una totale disgregazione del gruppo, a una mancanza di fiducia e a un lavorare da soli, senza il supporto necessario. Il riferimento non è casuale, «mi sono trovato precisa a dover sostenere colloqui con i familiari senza la presenza di un medico che mi desse un supporto adeguato». Momenti delicati e intensi quando si comunica il fine vita di una persona, compito deputato ai medici e non agli infermieri. E nelle parole di questo operatore si percepisce anche una certa mancanza di tatto, «come quando spiega un medico entra nella stanza e rompe gli equilibri che si formano tra noi e i familiari. Oppure prosegue persone che parlano ad alta voce o se ne stanno a rispondere al cellulare durante le consegne» ovvero durante il passaggio di turno con tanto di spiegazione sulle condizioni dei pazienti.

I PROBLEMI

E a fine giornata questa persona si chiede: «Cosa ci facciamo qui? Qual è il nostro obiettivo? Personalmente non credo che questa sia la strada giusta». E si allontana a capo chino da quella struttura tanto desiderata e attesa da tutti per ben 20 anni, quei preziosi posti letto dove le persone lasciano questo mondo e dove i familiari cercano parole di conforto e rassicurazione. Inaugurato poco più di un anno fa, l'Hospice - Unità di Cure Palliative, costato oltre due milioni di euro, dopo un lungo peregrinare ha trovato casa al padiglione Scrosoppi dell'ospedale di Udine. E dopo lunga attesa i malati terminali e le loro famiglie qui ricevono o dovrebbero ricevere una risposta e un supporto alla difficile gestione dei pazienti che necessitano di cure palliative.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA