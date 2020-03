SANIFICAZIONE

UDINE (al.pi.) Partirà probabilmente lunedì la sanificazione dei marciapiedi cittadini e non oggi come inizialmente si pensava: a far slittare l'intervento, l'arrivo della direttiva della Regione con le indicazioni su come attuare la pulizia degli spazi pubblici. Lo spiega il vicesindaco Loris Michelini: «Abbiamo diviso in diversi settori l'area udinese interna alla circonvallazione ha detto -; inizieremo con la prossima settimana prima nella zona sud, poi il centro pedonale, poi l'area est, quella nord e quella ovest di Udine. Particolare attenzione sarà data al centro storico, che è la parte più frequentata dai pedoni e tornerà ad esserlo».

La settimana successiva, invece, il trattamento sarà condotto nella zona oltre la circonvallazione, prima periferia e poi frazioni: «Come indicato dalla direttiva regionale continua Michelini -, andremo a pulire le aree vicine alle scuole, alle chiese, alle farmacie e ai supermercati, nonché tutti i marciapiedi che collegano questi punti a maggior frequentazione. Faremo il più possibile». Per la pulizia saranno usati acqua calda e una miscela di detersivo: «La direttiva regionale non è chiara dice Michelini - e non si capisce bene cosa si possa usare o meno. Per evitare ogni fraintendimento, noi comunque non utilizzeremo prodotti a base di cloro». Il documento regionale, infatti, sconsiglia i prodotti disinfettanti, che «soprattutto se usati su larga scala cita -, hanno un considerevole impatto ambientale e possono essere dannosi anche per la salute umana». Per l'operazione, verranno investiti circa 20mila euro. Come detto, il trattamento riguarderà i marciapiedi mentre le strade, per ora, sono escluse: «Ci sono troppe auto parcheggiate conclude -: sarebbe controproducente in questo momento chiedere ai proprietari di spostarle».

