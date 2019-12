Sangue, ci sono 429 donazioni in più

I NUMERI

UDINE Dopo sette anni con il segno meno, il 2019 chiude in positivo per i donatori di sangue dell'Afds: 429 donazioni in più rispetto al 2018 (che aveva chiuso con -2,2%), un più 1,23% sul totale di 35.300 donazioni. Un bel salto di qualità afferma il presidente dell'associazione, Roberto Flora snocciolando un altro dato importante, l'aumento dei nuovi iscritti, ben 2190. Nonostante non bastino a compensare le circa 3000 uscite, dovute ai raggiunti limiti d'età o all'insorgere di malattie per i donatori, Flora sottolinea come le nuove leve siano quasi tutte giovani, Questo significa che il nostro impegno nelle scuole e sulla sensibilizzazione al dono ha premiato. In tutte le 200 sezioni prosegue abbiamo colto impegno e interesse e in tutto l'anno non si sono verificate emergenze nelle scorte di sangue, nemmeno nel difficile mese di agosto. Questo vuol dire anche che la nostra comunicazione funziona, dalle chiamate che facciamo ai donatori, al nostro nuovo giornale e la App che ha fatto registrare 600 prenotazioni al mese. In questo modo le persone ricevono un'informazione corretta e s'interfacciano con un'associazione cristallina. Presidenti di sezione e donatori aggiunge hanno capito che l'Afds è unita più che mai e questi sono segnali importanti perché il nostro unico scopo è aiutare i malati. Un altro numero positivo è dato dalle 461 sacche di plasma raccolte in più rispetto alla programmazione annuale. Complessivamente il Fvg nel 2019 ha raccolto oltre 22 litri di plasma ogni mille abitanti, a fronte della media nazionale che è di 13 per 1000: un risultato, che mantiene la regione, ma soprattutto la provincia di Udine, tra le realtà autosufficienti per la disponibilità di emoderivati. Per me sottolinea Flora è un risultato molto importante perché il plasma rappresenta i nuovi farmaci del presente e del futuro. Grazie alla ricerca, infatti, i componenti del plasma vengono utilizzati per trattare anche patologie rare, possiamo così dire che la donazione del plasma non di serie B, ma di tripla A. Anche l'autoemoteca ha dato risultati importanti, un gioiellino che fidelizza i donatori precisa il presidente: nel 2019 ha totalizzato il 12,1% in più di donazioni, pari a 585 per un totale di 5.500 nell'intero anno. Questo mezzo rappresenta il secondo centro di prelievo in provincia e il terzo in regione. Tutti numeri che fanno contraddistinguere il Friuli, ancora primo in Italia per donazioni. E per andare incontro alle esigenze dei donatori, l'Afds ha chiesto una maggiore elasticità negli orari dei prelievi, oppure la possibilità di ampliarlo in alcune giornate, magari dalle 17 alle 20, sarebbe un'opportunità in più che abbiamo presentato anche all'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi che s'interfaccerà con i tecnici. Già per il plasma, a partire dallo scorso ottobre, c'è la possibilità di donare una domenica al mese e la gente risponde.

LA REGIONE

Da parte sua, Riccardi ha elogiato questa realtà, il traguardo raggiunto dall'Afds è il frutto del lavoro, dell'impegno, della generosità, di un'organizzazione straordinaria, ma anche dei professionisti della salute e dell'intero sistema sanitario. Un risultato importante che si deve agli oltre 40 mila donatori e ai volontari delle 201 sezioni dell'Afds e che ha consentito al Friuli Venezia Giulia di essere la prima tra le regioni italiane in fatto di donazioni. Il risultato positivo conseguito anche nel territorio montano, dove è stata messa a disposizione un'autoemoteca in Carnia - prosegue Riccardi - dimostra come sia necessario far conoscere direttamente a tutti i cittadini i servizi loro dedicati.

Lisa Zancaner

