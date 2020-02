SAN VITO

Casa di riposo e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il nuovo contratto aziendale. Nei giorni scorsi la presidenza e la direzione della casa di riposo, i rappresentanti dei lavoratori (Rsu) eletti all'inizio del 2019 e i dirigenti delle organizzazioni sindacali di Cgil, Uil, Cisal Sadep e Nursind, hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro per i 180 dipendenti della residenza per anziani di via Savorgnano, gestita dalla parrocchia dei Santissimi Vito, Modesto e Crescenzia. La struttura da molti anni per la parte salariale applica lo stipendio tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale degli enti locali, rinnovato due anni fa per il periodo 2016-2018.

LA NEGOZIAZIONE

Il trattamento normativo e accessorio è, invece, disciplinato da uno specifico accordo aziendale che ha visto le parti negoziare diversi aspetti nel corso del secondo semestre dell'anno appena trascorso. La piattaforma è stata poi sottoposta all'approvazione dei lavoratori in alcune assemblee che si sono tenute tra novembre e dicembre, per arrivare alla sottoscrizione in questi giorni. Alessandro Santoianni, direttore generale della casa di risposo di San Vito - la terza in regione per numero di ospiti - spiega «che i principali aspetti che contraddistinguono il nuovo testo contrattuale attengono sia a elementi retributivi che normativi»

LE INDENNITÁ

«Sono stati rivisti i valori applicati alle indennità per il lavoro festivo e notturno e anche quelle riconosciute in caso di rientro in servizio o cambio turno, necessari per garantire il rispetto degli standard assistenziali definiti dalle disposizioni regionali. È stata poi prevista la possibilità di godere di ferie bisettimanali oltre al consueto periodo estivo, ed è stata introdotta, su specifica richiesta sindacale, la possibilità di fruizione delle cosiddette ferie solidali, istituto già previsto da altri contratti, ma allargato non solo ai figli e congiunti, ma anche a genitori e fratelli». Le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno richiesto e ottenuto l'introduzione della facoltà di utilizzare permessi non retribuiti per ulteriori tre giorni oltre a quelli retribuiti, nel caso di visite mediche o altre prestazioni sanitarie. «Sono state rinegoziate le modalità di riconoscimento della progressione di carriera - prosegue Santoianni - rivedendo le condizioni di anzianità di servizio per ottenere il relativo avanzamento salariale e di inquadramento contrattuale. I sindacati hanno ottenuto anche una specifica previsione contrattuale sul welfare aziendale ed il benessere organizzativo, nonché l'individuazione di uno specifico Fondo pensione complementare».

Infine è stata rivista la forma di riconoscimento dell'ulteriore mensilità oltre la tredicesima che sarà riconosciuta ai lavoratori in base al tasso di presenza in servizio.

Emanuele Minca

