LA FESTA

UDINE La pandemia non ferma la tradizionale festa di San Valentino. In Borgo Pracchiuso, i parrocchiani assieme al parroco (padre Francesco Polotto) della Madonna delle Grazie di Udine, nonostante il periodo difficile, intendono dare un segnale di continuità della tradizione e soprattutto di speranza. Il 14 febbraio festa di San Valentino la chiesa omonima di borgo Pracchiuso di Udine verrà aperta ai fedeli come da tradizione. Il programma prevede sabato prossimo l'apertura della chiesa alle 16.30 per la benedizione del pane di San Valentino, che poi verrà distribuito. Domenica 14 febbraio, apertura della chiesa alle 8.30 e alle 12.30 e nel pomeriggio alle 14.30 alle 16.30. Alle 18 di domenica ci sarà la messa. Come viene detto in una nota, in tutto il periodo di apertura della chiesa verrà mantenuto il contingentamento e distanziamento delle persone come dettato dalle norme, con l'aiuto della protezione civile della sezione del comune di Udine coordinata dal responsabile Andrea Cunta. In Borgo Pracchiuso la festa di San Valentino fu istituita nel 1689 e si celebra sempre nel giorno dell'onomastico del santo, il 14 febbraio. Dal 1699 i festeggiamenti religiosi furono affiancati anche da una fiera. La tradizione religiosa legata al santo è contraddistinta dalla distribuzione del pane benedetto a forma di 8, che in friulano veniva chiamato colaz: inizialmente il pane era a forma di s (santo), ma poi per praticità fu trasformata in 8. L'altro simbolo è quello delle chiavette benedette che ricordano il potere taumaturgico di san Valentino, invocato contro la peste e l'epilessia. infatti, un tempo si riteneva che posando una enorme chiave sul petto del malato, questa servisse per calmare le convulsioni epilettiche o far rinvenire chi sveniva. Altro elemento chiave sono i ceri benedetti in segno di luce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA