LA VICENDA

UDINE San Daniele è in lutto per la scomparsa a soli 53 anni di Claudia Ersilia Colombino, assessore comunale con delega in materia di Attività produttive e Comparto Agroalimentare, Politiche del Territorio, per le imprese e per il rilancio del Centro Storico. Ne ha dato notizia con un post sul suo profilo Facebook il sindaco Pietro Valent. Purtroppo questa notte il nostro Assessore Claudia Colombino dopo lunga malattia ci ha lasciato - ha scritto ieri Valent - La nostra Claudia è andata oltre lasciando in me ed in tutti noi un enorme vuoto, una grande tristezza e molte molte lacrime. Intelligente, solare, donna combattiva, puntuale precisa ed efficace in tutto quello che faceva ma al contempo estremamente sensibile e dolce con tutte le persone che gli sono state accanto e che hanno avuto il privilegio di conoscerla e volergli bene! Cara Claudia, ti pensiamo tanto e ti porteremo sempre nel nostro cuore assieme a tanti bei ricordi e tanta gratitudine per ciò che hai fatto e per l'esempio che ci hai dato! . I suoi funerali saranno celebrati sabato alle 11, nella chiesa di Muris di Ragogna, suo paese d'origine. A piangerla il compagno Massimo Felluga, i fratelli Andrea e Paolo, i figli Pietro e Tommaso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA