SCI ALPINO

TARVISIO Peter Gerdol non immaginava certo che, alla sua prima esperienza da direttore della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, avrebbe dovuto affrontare un'emergenza del genere. Essere costretto ad annullare delle gare per troppa o poca neve fa parte dei rischi del mestiere, ma decidere - a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 - di non disputare l'evento principe della stagione, come le finali di Cortina, era un'assoluta novità. «Si è trattato di una decisione sofferta, ma necessaria - sottolinea il camporossiano Gerdol - una scelta che, allo stato dei fatti, si è rivelata corretta».

Gerdol ricorda di essere andato personalmente a parlare con gli organizzatori e di averli aiutati a comprendere che la decisione del Consiglio di emergenza della Fis di annullare le finali, già il 6 marzo - nonostante l'allora Dpcm del 4 marzo ne consentisse la disputa a porte chiuse - sarebbe stato un risparmio anche di costi. «Abbiamo considerato tutte le possibilità, ma fermare tutto è stata la cosa più giusta da fare». Le finali, però, sono state solo l'ultimo tassello di una fine stagione davvero complicata: «Il primo problema è emerso in Svizzera, a Crans Montana, - ricorda Gerdol - quando dovevamo organizzare la tappa di La Thiulle, in Valle d'Aosta. Codogno e alcuni comuni nel Veneto erano già zona rossa e quindi, insieme alle autorità mediche locali, abbiamo approntato delle linee guida che tutelassero il più possibile non solo le atlete, ma tutti coloro che lavorano per la Coppa del Mondo». Eliminata l'estrazione pubblica, cancellate le conferenze stampa, giornalisti a distanza di sicurezza anche durante le interviste, niente pranzi e cene a buffet, pubblico limitato al massimo. «Precauzioni che hanno permesso che tutto si svolgesse senza problemi». Nessuno avrebbe però immaginato che quelle sarebbero state le ultime gare della stagione. La minaccia Covid-19, infatti, avanza e, dopo la tappa tedesca di Ofterschwang, annullata per carenza di neve, il problema si sposta ad Are, in Svezia. Dopo Cortina, anche il Campionato di calcio italiano si ferma e tutti gli occhi si concentrano su cosa deciderà la Fis, anche perché proprio ad Are emerge un possibile caso di coronavirus. «Ci siamo affidati all'autorità medica. Non appena ci hanno comunicato che il tampone era risultato positivo, di comune accordo, abbiamo deciso di annullare tutto». Nelle stesse ore l'Oms dichiara la pandemia: il virus si è ormai diffuso su larga scala e per Gerdol, al rischio di contagio, si somma la possibile difficoltà nel tornare in Italia. «In effetti la sera dell'annullamento ho avuto quel pensiero, ma il nostro servizio viaggi ha subito riprogrammato il rientro di tutti». Gerdol riesce a tornare a Tarvisio senza problemi «mi hanno detto che avrei volato su Graz e la cosa mi ha tranquillizzato, perché a quel punto ero sicuro che sarei riuscito a tornare a casa». Una conclusione di stagione davvero strana «è vero, è stata drastica, ma il bilancio è positivo, con il 75% di gare fatte. Peccato che, nonostante l'impegno di tutti, sarà ricordata solo per il virus». Ora Gerdol, che sta rispettando la quarantena, è in relax a casa sua, a Camporosso, una zona dove vivere in periodo di restrizioni è meno complicato che altrove: «In effetti qui è più tranquillo. Avere tanti prati vicino alle case rende tutto più vivibile, ma anche noi non dobbiamo assolutamente dimenticare di rispettare le restrizioni». Vivere l'emergenza Covid-19 fuori dall'Italia ha permesso a Gerdol di avere una percezione diversa rispetto a chi si trovava qui: «Ora, che sono vicino alla mia famiglia, ho una sensazione decisamente migliore rispetto a prima. Dall'estero, nonostante fosse prevedibile che il virus sarebbe arrivato ovunque, ho notato come ci sia stato poco coordinamento tra i vari Stati». Il virus potrà avere delle ripercussioni sul futuro dello sci? «Non credo avrà un peso diretto sulle gare, magari sul nostro lavoro da qui a ottobre. Questa situazione ci insegnerà qualcosa, ci farà assumere atteggiamenti diversi. Ci farà ripensare a ciò che è davvero necessario e cosa è decisamente superfluo».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

