SALUTE

UDINE Visite ed esami da riprogrammare e liste da ripulire, con la spada di Damocle delle ferie del personale. Un percorso ad ostacoli, quello che sta affrontando l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale dopo aver vinto la sua prima, fondamentale, battaglia, quella contro il covid-19. Con il ritorno alla normalità e la riapertura delle agende e dell'ospedale anche per le visite non urgenti, ora il nodo maggiore riguarda gli arretrati, ovvero le visite e gli esami sospesi a causa della pandemia. L'obiettivo della direzione aziendale è «tornare in pari verso settembre».

I NUMERI

Il direttore generale dell'AsuFc Massimo Braganti spiega che «la situazione è a macchia di leopardo. Da qualche parte siamo quasi in pari. Sulla chirurgia generale, l'ostetricia e la ginecologia stiamo recuperando, mentre per altri reparti, come la reumatologia, la gastroenterologia, l'oculistica, ci sono maggiori difficoltà. Stiamo cercando di utilizzare anche le convenzioni che abbiamo con i privati per il recupero delle prestazioni sospese. D'altronde, avendo avuto una riduzione di attività di 2-3 mesi, anche loro saranno interessati a recuperare il budget non preso. A noi interessa rispondere ai cittadini. Se arrivano le risposte come richiesto, l'obiettivo è tornare in pari con le prestazioni non dico entro l'estate ma verso settembre». I numeri? «Abbiamo la necessità di recuperare un migliaio di prestazioni radiologiche - spiega -, fra circa 500-600 ecografie e altrettante prestazioni di altro tipo, fra cui le risonanze. Sto cercando di coinvolgere tutti gli istituti, a seconda della dislocazione dei pazienti. Inoltre, stiamo ragionando su 200-300 visite oculistiche, dove le difficoltà sono maggiori, 50-60 visite dermatologiche e un centinaio di prestazioni cardiologiche. Una delle difficoltà è anche che, rispetto alle prestazioni da recuperare che risulterebbero, le liste le dobbiamo ripulire, perché può darsi che nel frattempo un paziente in lista abbia già fatto la visita o l'esame altrove».

LE DIFFICOLTÀ

Nel dopo-covid, nulla è più come prima in ospedale, per le stringenti misure di sicurezza, ancor più rigorose in alcuni settori, dall'oculistica alla gastroenterologia. Va da sé, a risentirne sono anche i tempi necessari per ciascuna visita. «Con l'ampliamento dell'orario, anche per la sanificazione e per evitare affollamenti, abbiamo dovuto riprogrammare 2.400 agende più la libera professione collegata». Per alcune prestazioni «la criticità è dettata dai tempi che si allungano. Penso all'oculistica, uno dei settori più a rischio causa covid, ma anche alla gastroenterologia. Se prima in un'ora facevo quattro prestazioni, adesso se va bene ne faccio tre, sennò anche due». Grazie al patto stretto nel pieno dell'emergenza covid con il Policlinico Città di Udine (che ha offerto spazi per i malati del Santa Maria), «la struttura di viale Venezia ci sta dando un grosso supporto. Tuttora stiamo utilizzando la loro Medicina. Nei reparti i posti non dico che siano tutti pieni, ma in una situazione pre-covid, per alcune specialità. In questo periodo, poi, si aggiungono le difficoltà consuete legate alla fruizione dei periodi di ferie da parte del personale, con la riduzione fisiologica dei reparti». Insomma, «la situazione attuale è quella di maggiore criticità. Ancora abbiamo in essere i percorsi covid separati e sta riprendendo l'attività programmata. Se in passato avevo le risorse da dirottare sui percorsi covid, adesso sto procedendo con lo scorrimento delle graduatorie per avere professionisti che mi possano aiutare, soprattutto infermieri, ma anche medici. Il problema è che in tutta Italia stanno facendo lo stesso». A interessarsi al tema è anche la consigliera regionale Simona Liguori, che oggi attende risposte in aula: «Abbiamo chiesto quali indirizzi abbia dato la giunta alle aziende sanitarie per il recupero di visite ed esami sospesi a causa dell'emergenza».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA