SALUTEUDINE «La Rete oncologica regionale si inserisce alla perfezione in quella che deve essere la rete più generale in grado di affrontare tutte le patologie. Le dimensioni del Friuli Venezia Giulia impongono un modello organizzativo che non sia più verticale ma orizzontale con i pazienti che non possono essere più abbandonati a se stessi e che non possono portare avanti il loro percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale solo sulla base dei buoni rapporti tra i singoli professionisti». Ad affermarlo è stato ieri a Trieste il...