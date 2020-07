SALUTE

UDINE L'emergenza sanitaria del Covid-19 ha fatto emergere, o meglio ha sottolineato una necessità per il sistema sanitario: medici e infermieri, risorse umane preziose e che durante la pandemia sono state ricercate in tutte le regioni. Non sarà l'unico motivo, ma forse è una molla che ha spinto il Ministero dell'Università a fissare al rialzo l'offerta formativa per l'esame di ammissione dell'8 settembre ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie. A disposizione in Italia ci sono 25.602 posti, 1.206 in più di quelli messi a bando lo scorso anno e di poco superiori a quelli chiesti dalle Regioni, ma inferiori a quelli chiesti dalle categorie (-16%), in particolare dagli infermieri. Complessivamente in Fvg sono 484 - 249 a Udine e 235 a Trieste - i posti messi a disposizione tra le due università per le professioni sanitarie e per lo più saranno occupati dai futuri infermieri. Questa professione ha visto un incremento di 924 posti a livello nazionale, rispetto allo scorso anno, oltre il doppio se si guarda a due anni fa e negli atenei italiani ci si prepara a formare oltre 16.000 nuovi infermieri. In Fvg ci sarà qualche chance in più a Udine che con i suoi 140 posti, ha un margine leggermente superiore a Trieste dove i posti disponibili sono 120, ma tra i due atenei a guadagnarsi posti in più è proprio Trieste (+17).

IL NODO FORMAZIONE

«Qualcosa in più, ma non sufficiente - spiega il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Udine, Stefano Giglio . Il tema rimane sempre quello della formazione. A Udine, ad esempio, c'è difficoltà anche a reperire spazi fisici, aule per la didattica e un ulteriore problema ce l'hanno le aziende che devono destinare tutor ai futuri infermieri, quindi personale che lavora e che li deve seguire». Servirebbero, insomma, posti in più, «ma si rende necessaria una stratega condivisa tra Regione, università e Aziende sanitarie», aggiunge Giglio che invoca l'immediata istituzione di un tavolo per trovare le risorse necessarie. «Se è vero che in Fvg serviranno più infermieri destinati al territorio, la Regione dovrà interessarsi a questo tema».

IL CONCORSONE

Dai futuri infermieri a quelli che la laurea l'hanno già presa, un altro vuoto da colmare. A prima vista sembra elevato il numero di 80 infermieri che l'AsuFc sta per attingere dalla graduatoria del concorsone che aveva messo a disposizione 545 posti per tutto il Servizio sanitario regionale. È il quarto utilizzo della graduatoria finale, reso necessario per coprire posti vacanti o che a breve si renderanno vacanti e comunque per garantire la consistenza delle équipe assistenziali, anche in considerazione di questa fase particolarmente delicata di emergenza da Covid-19. Insomma, servono risorse per far fronte alle esigenze di copertura del relativo turn-over e di messa in sicurezza dei reparti, sia per quanto riguarda l'utenza che gli operatori, nell'ottica di garantire, tanto negli ospedali quanto sul territorio. Sufficienti? «No afferma Giglio significa solo garantire un mino reintegro. Farebbero la differenza se fossero tutti concentrati all'ospedale di Udine, ma spalmati sull'interra azienda quasi non ci se ne accorge». Per il presidente dell'Opi Udine in questo momento «la maggiore criticità è il territorio» su cui si prevede un rafforzamento dell'assistenza anche in virtù degli accordi Stato-Regioni, «e il Covid ci ha insegnato che è fondamentale investire sul territorio dove parte degli utenti potevano essere seguiti a domicilio. Quindi ne servirebbero 300 di infermieri, non 80 che coprono solo qualche buco. E se è vero che il concorsone metteva a disposizione una graduatoria da 545 posti, è altrettanto vero che siamo già al quarto utilizzo. «Per questo sostiene Giglio considerando che ci vogliono almeno 2 anni, serve subito un altro con concorso e non attendere che si esaurisca questa graduatoria. Noi siamo pronti a un confronto, ma vanno trovate soluzioni in tempi brevi perché il nostro ordinario è ormai uno straordinario e siamo sempre in sofferenza».

