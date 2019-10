SALUTE UDINE Informazioni non aggiornate che, per quel che concerne il Friuli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEUDINE Informazioni non aggiornate che, per quel che concerne il Friuli Venezia Giulia, descrivono realtà oggi notevolmente cambiate, sia per quanto riguarda le dotazioni tecnologiche, sia per i risultati clinici. È, nella sostanza, la correzione che l'Ass 3 Alto Friuli e l'Ass 2 Bassa Friulana-Isontina hanno fatto ieri alle informazioni diffuse sul Corriere della Sera a firma della giornalista Milena Gabanelli, relative alle apparecchiature per diagnosticare il tumore al seno, gli interventi eseguiti in Italia, la loro caratteristica...