UDINE Il benessere delle persone si misura non solo in base alla buona salute fisica, ma anche mentale. Osservasalute 2019 dedica un ampio capitolo alla salute mentale in Friuli Venezia Giulia che detiene, purtroppo, un triste primato: è la regione con il livello più alto di mortalità femminile rispetto a quella maschile per omicidio, con un tasso di mortalità di 0,54 per 100mila abitanti contro lo 0,30 per gli uomini. Ma non è l'unico indice di disagio mentale.

In Friuli Venezia Giulia, infatti, nel corso degli anni è aumentato anche il consumo di farmaci antidepressivi e risulta elevato anche il tasso di dimissioni ospedaliere per abuso, dipendenza o psicosi da sostanze, valori molto elevati rileva il rapporto, soprattutto nella fascia d'età tra 15 e 18 anni per le ragazze, siamo terzi solo alla Provincia autonoma di Bolzano e alla Liguria. Anche l'analisi dei suicidi evidenzia valori elevati in Fvg, soprattutto per le donne con un tasso di 4,63 per 100mila, ben al di sopra del 2,98 della media nazionale. Ne emerge un quadro regionale dove la componente femminile è in maggiore difficoltà e non solo per queste forme di disagio e violenza subìta, ma anche per una cattiva abitudine che non preserva la salute: l'alcol.

CONSUMO DI ALCOL

L'11,7% delle donne che fanno consumo di alcolici viene considerata a rischio, il 5,5% eccede i limiti giornalieri e il 7,7% rientra tra i binge drinkers, termine con cui si indicano le persone che tendono a bere compulsivamente fino a ubriacarsi. Situazioni a cui prestare attenzione, perché il consumo di alcol e di sostanze psicoattive è causa di danni alla salute e di perdite sociali ed economiche, in quanto, come spiega il rapporto, esiste una relazione causale tra uso di sostanze e una serie di disturbi mentali e comportamentali, malattie, incidenti e lesioni. Tutto questo in una regione che vanta pure una best practice, il Budget Individuale di Salute (BIS), uno strumento di integrazione socio-sanitaria per realizzare interventi e programmi personalizzati e connessi alla comunità. Il budget complessivo attribuito ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) regionali per i BIS è di circa 19 milioni di euro all'anno, pari al 25% delle risorse complessive dei DSM, e viene utilizzato in progetti gestiti in partenariato con le cooperative sociali del territorio.

MENO FUMO, CIBO PIÙ SANO

Se, da una parte, si tende alzare troppo il gomito, dall'altra si abbandonano sempre più le sigarette e il Fvg figura come la regione con la più bassa percentuale di fumatori (16,4%), seconda solo alla Calabria e gli ex fumatori hanno toccato quota 26,2%. Anche la sigaretta elettronica non ha conquistato molto i fumatori della regione e a usarla è solo il 2,2%. Si fuma meno, insomma, e si segue una dieta sana. Il Fvg, infatti, vanta di essere una delle regioni dove si consumano le raccomandate 5 porzioni al giorno tra frutta, verdura e ortaggi, una dieta che segue ben l'8,4% della popolazione, mentre il 78,2% consuma tra le 2 e le 4 porzioni. I cittadini del Fvg hanno, però, due punti deboli: i dolci e i formaggi. Se ne consuma, infatti, quantità superiori alla media nazionale. Peccati di gola che spiegano in parte un dato che salutare non è, il sovrappeso che tocca il 33,3% della popolazione regionale dai 18 anni in su. Elevata anche la percentuale di obesi over 18, il 12,1% che colloca il Fvg al sesto posto a livello nazionale per percentuale di obesi. Ancora più allarmante è il sovrappeso nei bambini. Tra i 6 e i 17 anni il 24% eccede con il peso, rischiando di diventare adulti obesi. Meglio forse dedicarsi più all'attività fisica e meno alla forchetta, cercando di far scendere quel 24,6% della popolazione regionale che non pratica alcuno sport.

