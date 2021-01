SALUTE

UDINE Dopo il primo, sofferto, accordo sulle Risorse aggiuntive regionali per il 2020 per l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, firmato al fotofinish (ma non dalla Cgil) dopo undici ore di confronto nell'ultimo scampolo dell'anno appena concluso, il «secondo tempo» della partita iniziato ieri per ora non si è concluso con una fumata bianca. Se Giuseppe Pennino (Cisl) parla di «incontro interlocutorio», la Cgil con Andrea Traunero non lesina critiche: «Siamo ancora più convinti della nostra non firma sull'accordo del 31 dicembre 2020, non essendoci chiarezza su molte partite». E una di queste, secondo la Cgil, riguarda i famosi premi covid per i lavoratori impegnati nella seconda ondata. Il direttore generale Massimo Braganti abbozza: «Non ricordo un incontro in cui non siano stati critici».

L'ACCORDO

I firmatari dell'intesa di fine anno avevano rimarcato di aver non solo salvato 1,5 milioni che, in mancanza di accordo, sarebbero tornati nelle casse della Regione, ma anche di aver ottenuto la promessa che AsuFc recuperasse 3 milioni di risorse fresche, metà dei quali destinati propri al premio covid. Altre risorse per altri istituti, da ricontrattare a gennaio. Il direttore Massimo Braganti, allora, aveva detto di sperare anche in ulteriori risorse statali. «Abbiamo parlato degli incentivi di produttività. Dall'Azienda - ha detto Traunero dopo l'incontro di ieri - ci aspettavamo qualcosina di più. La Direzione ci dice che dovrà fare ancora degli incontri con la Regione per cercare di spostare una serie di filoni sulla partita dei fondi nazionali. Non ci hanno fornito dati nuovi: ci hanno girato solo gli straordinari al 30 giugno 2020, ma ormai siamo a gennaio... A noi interessava capire se i fondi di AsuFc erano sufficienti a coprire tutti gli straordinari, aggiornati al 31 dicembre 2020, ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Diciamo che abbiamo capito che oltre al secondo tempo rispetto alle Rar, dovremo avere anche un terzo tempo dopo gli incontri della Direzione con la Regione». Traunero si spinge a dire che «l'accordo firmato il 31 dicembre ha definito dei fondi, ma mi sento di dire che probabilmente non sono abbastanza per coprire le indennità covid e gli straordinari prodotti in AsuFc nel secondo periodo. Oggi siamo ancora più convinti del fatto che non ci sia la possibilità di riconoscere i bonus a tutti coloro che continuano ancor oggi a lavorare in condizioni di disagio. Non vorremmo che ad un certo punto si cercasse di mettere una pezza sull'accordo Rar 2020, pur coscienti che i fondi non bastavano». Secondo Traunero «non c'è chiarezza sul 2020, sul 2021 lavoreremo nei prossimi incontri, per mettere subito i ferri in acqua e non trovarci a giugno come ci siamo trovati al 31 dicembre scorso, con nulla di fatto». Sui premi covid «nell'accordo di dicembre c'era scritto che c'era un secondo tempo per definire i criteri, ma oggi non se ne è parlato. Si è discusso solo di fondi produttività creando anche confusione all'interno dei sindacati. Il secondo tempo non c'è stato. Siamo sempre più convinti della scelta di non aver firmato. Un ragionamento complessivo andava fatto prima e non aprendo un cassettino alla volta. Così, rischiano di aver firmato un'intesa e poi di annullarla con quanto viene firmato successivamente sui fondi di premialità».

CASE DI RIPOSO

È ripartito ieri anche il confronto della Regione con i sindacati sulla sanità e in particolare sulle case di riposo

Al tavolo anche la Cgil, che, pure, non è stata tenera in passato con l'amministrazione. «Ci siamo incontrati per rimettere in piedi il tavolo del confronto - dice Villiam Pezzetta, che ha partecipato al confronto con Alberto Monticco (Cisl) e Giacinto Menis (Uil) - sia sulle vaccinazioni sia sulle case di riposo, per capire se c'erano le condizioni. Dopo questa seconda ondata devastante della pandemia bisogna ricostruire la sanità pubblica. Partiamo dalle case di riposo: è necessaria una profonda rivisitazione». Secondo l'assessore Riccardo Riccardi, alla luce dello scenario post pandemia, serve il potenziamento dei servizi territoriali, per alleggerire il peso sugli ospedali. Altro tema affrontato quello delle case di riposo. Fari puntati su qualità dei servizi e integrazione con la componente medica: il confronto partirà su un documento della direzione Salute.

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA