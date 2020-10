SALUTE

UDINE Cinquemila kit per i test rapidi anti-covid nelle scuole in arrivo alle aziende sanitarie già la prossima settimana. Il riparto dei materiali per gli esami sull'antigene del coronavirus avverrà, come spiega il vicepresidente con delega alla Salute Riccardo Riccardi, sulla base della popolazione servita, «proporzionalmente alle dimensioni delle Aziende». Così, sul territorio della Friuli centrale, che conta un bacino di 520mila abitanti su 1,2 milioni del Fvg, se l'aritmetica non fa difetto, dovrebbero arrivarne circa 2.100.

L'obiettivo dichiarato è quello, spiega Riccardi assieme alla collega all'Istruzione Alessia Rosolen, di avere «in breve tempo gli esiti su eventuali positività tra gli studenti, accelerando così anche il successivo tracciamento. Attendiamo inoltre di sapere quanti test rapidi il Friuli Venezia Giulia potrà ricevere dalla gestione commissariale statale». Ieri i due componenti della giunta hanno fatto il punto con la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame e i rappresentanti delle direzioni centrali Salute e Istruzione, per affinare le procedure con cui utilizzare i test rapidi e definire «in modo più puntuale le casistiche sulle possibilità di contagio e l'utilizzo del materiale per la sanificazione delle scuole».

LA DIRIGENTE

Beltrame, che ricorda come il pallino, mai come in questo caso, sia nelle mani della Regione, spiega che «collaborerò con gli assessori per quanto riguarda le scuole. Stiamo pensando di chiedere il consenso preventivo dei genitori per la somministrazione di questi test rapidi, che eviteranno le lungaggini della quarantena e della sospensione delle attività». Con questi esami, infatti, «si interverrà nelle classi in cui è stato riscontrato un caso di positività, per fare immediatamente il test. Questi kit permettono di fare gli esami rapidi direttamente a scuola. Ma, se si fanno negli istituti, bisogna avere il consenso preventivo dei genitori, altrimenti bisognerebbe chiamarli ogni volta e non è possibile che si possano chiamare tutti i genitori nell'arco di una giornata». Insomma, l'idea di una sorta di liberatoria da chiedere a tutte le famiglie «potrebbe essere un'ipotesi - dice Beltrame -. In questo modo, se c'è la collaborazione della comunità, possiamo far funzionare bene la scuola». Questi test rapidi, inoltre, aggiunge Beltrame, andrebbero incontro alle esigenze manifestate da molte mamme e papà, preoccupati per l'invasività degli esami normali.

DEGANUTTI

Finora, secondo i numeri forniti dalla Regione, al 30 settembre scorso i casi positivi accertati nelle scuole erano 33, in 27 istituti, con 465 persone in quarantena. Allo stato attuale vengono registrati «due focolai in due diversi istituti della regione». A Udine gli ultimi casi segnalati hanno riguardato il Deganutti, dove sono risultati positivi due studenti di quinta. Come spiega la preside Maria Rosa Castellano, «hanno fatto i tamponi tutti i ragazzi della loro classe, circa 25, più tutti i docenti. Gli insegnanti sono risultati negativi e sono già tornati a scuola: oggi (ieri ndr) il collegio era al completo. Per gli studenti abbiamo attivato la didattica a distanza. Già giovedì sera alcuni avevano manifestato l'intenzione di non venire a scuola fino al prossimo tampone del 12 ottobre. Sono 18enni e hanno dimostrato senso di responsabilità e maturità». Riccardi chiarisce che «i tamponi sono stati fatti su una ventina di studenti e 5 professori. Due studenti positivi e tutti gli altri negativi». In provincia, le scuole interessate dai contagi, finora, sono state 10, con dieci studenti contagiati e 140 ragazzi in quarantena (il Goriziano conta 8 positivi e 163 in quarantena, il Pordenonese 9 contagiati e 62 a casa per precauzione, Trieste 6 e 100 rispettivamente).

IL BOLLETTINO

Ieri nuovo boom di contagi e purtroppo una nuova vittima. Dopo il 47enne bengalese residente a Staranzano morto a Udine, non ce l'ha fatta neanche un'altra paziente che era stata accolta al Santa Maria della Misericordia in seguito alla positività al covid. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, si tratta della prima ospite della residenza per anziani Casa Serena di Pordenone, trasferita a Udine il 20 settembre: aveva 96 anni e «presentava un quadro clinico complesso a causa di una serie di altre patologie in atto già da tempo». Ieri la regione ha fatto segnare il picco di 66 nuovi contagi, tredici dei quali in provincia di Udine. Sono due i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento salgono a 773. Ieri lo stesso Riccardi e il presidente di Confidustria Fvg Giuseppe Bono hanno firmato un protocollo d'intesa che avvia una collaborazione per individuare precocemente situazioni di rischio legate all'emergenza covid nei luoghi di lavoro e contenerle prontamente. Nel progetto pilota è coinvolta l'Asugi.

Cdm

