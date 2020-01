SALUTE

È made in Friuli, o meglio, made in Udine, un'invenzione che promette di rivoluzionare la chirurgia maxillofacciale. Per ora, i contorni sono ancora quelli del massimo riserbo, come si deve alla tutela del risultato della ricerca. Bocca cucita da parte del professor Massimo Robiony, della clinica di chirurgia Maxillofacciale che assieme al collega Salvatore Sembronio, ha sviluppato l'idea di una protesi condilo-mandibolare e la corrispondente guida di taglio.A quanto risulta, la pratica per arrivare al deposito del brevetto dev'essere ancora perfezionata da parte dell'Università di Udine. Ma il 30 dicembre scorso l'Azienda sanitaria universitaria integrata Santa Maria della Misericordia (Asui) ha varato (e in seguito pubblicato all'albo pretorio aziendale) un decreto con cui si prende atto della cessione della proprietà intellettuale da parte dei due professionisti, gli inventori, a nome congiunto dell'Asui stessa e dell'Università di Udine. Robiony e Sembronio, infatti, come si legge, hanno ceduto i propri diritti patrimoniali sull'invenzione, a nome congiunto dell'Azienda e dell'ateneo.

Nel documento, inoltre, si prende atto «che si è concordato che la pratica necessaria e sufficiente per il deposito della domanda di brevetto nazionale sarà gestita direttamente dall'Ufficio protezione e valorizzazione proprietà industriale dell'università di Udine». Il costo per il deposito di brevetto sarà di 2mila euro Iva esclusa.

In attesa che l'iter per la presentazione della domanda di brevetto sia perfezionato, per ora si sa che il «trovato» sviluppato congiuntamente dai due medici è riferito ad «una protesi condilo-mandibolare e a una corrispondente guida di taglio configurata per consentire la sagomatura del condilo mandibolare (l'osso della mandibola ndr) e per la preparazione di una sede condilare per l'ancoraggio» della protesi.

Un ritrovato frutto della ricerca condotta dai professionisti che ora ha davanti a sé l'iter di prassi per ciò che ha a che fare con la salute umana. L'invenzione, infatti, dovrebbe essere sperimentata sugli animali. Quindi dovrebbe scattare l sperimentazione di fattibilità tecnica su cadavere e infine il test applicativo di tale metodo sui pazienti, ovviamente previo parere del Ceur. Prima di avviare l'iter per arrivare al brevetto, gli interlocutori interessati, di concerto con gli inventori, hanno fatto una apposita valutazione dei costi-benefici e anche delle ricerche sulle banche dati, in collaborazione con l'ufficio apposito dell'ateneo friulano e con l'Area di Science Park-Gpl a cui si appoggia l'Università: tutti approfondimenti che, si legge, hanno dato «esito positivo». Così l'Asui ha approvato il deposito del brevetto Tmj. Per ora, si legge, si procederà con l'obiettivo di tutelare l'invenzione a livello nazionale.

