SALUTE

UDINE Alla prima piattaforma di genomica del dipartimento di area medica (Dame) dell'ateneo friulano, con macchinari di eccellenza da mezzo milione di euro, grandi manovre in corso per arrivare al sequenziamento del genoma del coronavirus Sars-Cov-2. L'obiettivo dichiarato, come spiega il delegato alla ricerca del Dame, Gianluca Tell, è quello di «sequenziare circa duemila campioni forniti dall'Azienda sanitaria universitaria integrata Friuli centrale. Abbiamo già i primi dati sul sequenziamento, che riguardano una ventina di pazienti. Contiamo di avere i dati completi entro la fine dell'anno». Possibilmente, con degli esiti già abbastanza robusti in autunno, quando potrebbe arrivare la seconda ondata del virus. «I nostri dati saranno comunque di aiuto. Ma non ci stiamo muovendo solo il noi. Tutto il mondo è mobilitato. Per allora ci sia spetta di avere una grossa quota di dati che convergano verso direzioni chiare. Per adesso siamo ancora nella fase di raccolta delle informazioni. Anche i dati molecolari di questo tipo sono molto limitati».

IL VIRUS

Analizzando i campioni grazie al nuovo laboratorio dedicato al sequenziamento del genoma «finanziato dal piano strategico dell'ateneo», con uno staff di una decina di persone, due macchinari «assolutamente all'avanguardia, da circa 500mila euro», Ion Chef e Ion S5 Genestudio System, e una piattaforma di bioinformatica, i ricercatori friulani puntano a «capire se c'è una predisposizione genetica ad una sintomatologia più o meno forte e per poter anche elaborare, in futuro, delle terapie personalizzate», spiega Tell, che nella super-piattaforma con quartier generale in piazzale Kolbe a Udine è uno dei tre responsabili, assieme a Giuseppe Damante, direttore dell'Istituto di genetica medica dell'AsuFc, e all'immunologo Carlo Pucillo. Si punta a capire se il covid-19 abbia acquisito nuove mutazioni. «Abbiamo avviato aggiunge Tell un progetto sul sequenziamento del coronavirus. L'obiettivo è di valutare due cose. Innanzitutto, la stabilità del genoma del virus, cioè quanto si modifica nel tempo e nella popolazione. Poi, uno dei punti importanti è capire come mai una quota di persone abbia sintomi molto gravi e una certa quota sia asintomatica e se questa differenza possa essere dovuta ad una diversa evoluzione molecolare del virus. Il secondo progetto è quello di identificare dei geni che possano spiegare la gravità dei sintomi, ovvero se ci siano delle mutazioni genetiche che predispongano ad una sintomatologia più o meno forte». I primi dati sul sequenziamento del covid, aggiunge, «sono della settimana scorsa e dicono che c'è un po' di variabilità, ma riguardano solo una ventina di pazienti. Noi contiamo di sequenziare entro fine anno circa 2mila campioni, tutti raccolti all'AsuFc». Anche Trieste si è già mossa su questo fronte. «Ma quello che vogliamo fare noi in più e di diverso rispetto a Trieste è correlare i dati molecolari del virus con i dati molecolari dei pazienti, per capire se ci siano dei geni o dei profili genetici che predispongono ad una prognosi più o meno infausta». Anche sul fronte immunologico, curato da Pucillo, aggiunge Tell, «sono già iniziati gli studi per vedere se anche in questo caso ci sia un contributo genetico nello spiegare la risposta più o meno efficace all'infezione virale».

TUMORI

In realtà la piattaforma, che «era diventata operativa prima di Natale» (ma poi è rimasta chiusa per il lockdown ed «è stata riattivata un mese e mezzo fa»), come spiega Tell, inizialmente puntava soprattutto allo sviluppo di una medicina anti-cancro di precisione, grazie ad una linea di ricerca unica in Fvg. «I primi dati sul modello tumorale, definito organoide, sviluppato nel mio laboratorio per lo studio del tumore al colon stanno per essere pubblicati su una rivista scientifica. Serviranno per la medicina personalizzata». In pratica, le cellule tumorali prelevate da pazienti con neoplasie, «vengono messe in coltura e fatte crescere in una struttura tridimensionale organoide. Poi le testiamo con vari farmaci: questo ci consente di avere uno strumento per studiare il tumore di quel particolare paziente e vedere come risponde ai cocktail di farmaci, per poi usare la combinazione migliore per il paziente stesso».

Camilla De Mori

