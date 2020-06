SALUTE

TRIESTE Sono 272.151 le persone con più di 65 anni che in Regione devono fare i conti con patologie croniche, le quali condizionano significativamente la loro vita quotidiana. Tradotto in indice di vecchiaia della popolazione del Friuli Venezia Giulia, questo numero dava un valore 217 nel 2019. Era 187 nel 2010. Le persone con più di 65 anni sono cioè più del doppio dei giovani 14enni e ci sono 178 cronici ogni mille residenti ultrasessantacinquenni. Sono questi numeri, oltre alle questioni sociali connesse, che hanno spinto la consigliera regionale dei Cittadini Simona Liguori a depositare una mozione che impegni la Giunta a istituire la Rete geriatrica regionale e, contestualmente, a rivedere la regolamentazione delle case di riposo. Un documento che è stato sottoscritto anche da consiglieri Giampaolo Bidoli (Patto per l'Autonomia), Furio Honsell (Open Fvg), Franco Iacop e Mariagrazia Santoro (Pd), Andrea Ussai e Walter Zalukar (Misto), che ieri lo hanno illustrato a Trieste.

I DATI DI PARTENZA

All'unanimità hanno evidenziato «l'estrema vulnerabilità degli anziani manifestatasi nel corso della pandemia Covid-19» e dunque «la necessità di ricercare modelli di presa in carico e continuità assistenziale sempre più efficaci». La Rete di geriatria dovrebbe creare, soprattutto, «un maggior coordinamento e collegamento dei percorsi di tutela della salute e sociali della persona anziana attualmente esistenti nei territori e tra territori e ospedali per acuti», hanno sottolineato i consiglieri di opposizione. Inoltre, «alcuni limiti gestionali emersi nelle case di riposo rendono opportuno un riesame critico della relativa regolamentazione».

ESEMPIO DI RETE

Ma qual è la manifestazione concreta del modello di assistenza a Rete cui stanno pensando i proponenti? La consigliera Liguori lo ha esplicitato mettendosi nei panni di un'anziana con pluricronicità. «Supponiamo di essere un'anziana fragile con una demenza in fase iniziale e un cuore che non funziona bene, che mi costringe a continue richieste d'aiuto al Pronto soccorso o a ricoveri ripetuti, magari dopo aver atteso molte ore in astanteria su una sedia o una barella perché non rappresento un codice rosso», ha premesso.

«Sarei indubbiamente in una situazione difficile che minerebbe la mia autonomia nell'attività di vita quotidiana, facendomi dipendere dagli altri. Se avessi invece accesso ad ambulatori dedicati alla demenza, allo scompenso di cuore e all'insufficienza di respiro, dove medici internisti geriatri mi conoscessero e mi seguissero assieme al mio medico di famiglia e, al mio domicilio, con l'infermiere del distretto - o con l'assistente sociale perché la fragilità è anche un problema sociale - potrei avere controlli programmati negli ambulatori e, se necessario, ottenere un ricovero, sempre programmato, per compensare uno stato acuto».

Il ricovero, ha puntualizzato, sarebbe richiesto dal medico di famiglia con un accesso facilitato proprio perché si tratterebbe di una paziente conosciuta e presa in carico da servizi e professionisti collegati appunto in Rete. I professionisti, per altro, potrebbero seguire una persona con questo profilo anche attraverso la telemedicina, se abitasse in zone disagiate.

NODI DELLA RETE

Dall'esempio ne deriva che la mozione punta a costruire un modello organizzativo che faccia sistema tra medici di famiglia, internisti geriatri, infermieri di comunità e codifichi percorsi tra i nodi della rete, che sono la casa del paziente, il reparto ospedaliero, la casa di risposo. «Percorsi che oggi ha sostenuto i consiglieri regionali proponenti in molti casi sono appannaggio della buona volontà dei professionisti che lavorano insieme».

L'obiettivo finale è «una presa in carico integrata molto più efficace della persona anziana nella propria abitazione con il coinvolgimento anche del familiare che si prende cura della persona - o casa riposo», hanno sostenuto i consiglieri.

«Il mantenimento della salute fisica, mentale, emozionale e relazionale e della vita autonomia si sa che rallenta il declino dello stato funzionale e cognitivo in presenza di malattie cronico-degenerative e può garantire la qualità della vita durante la fase avanzata della malattia», hanno concluso.

Antonella Lanfrit

