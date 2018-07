CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTESAN GIORGIO DI NOGARO «Una delle sfide più cruciali su cui siamo impegnati è dare risposta adeguata alla cronicità in una società che presenta tassi di anzianità in crescita: strutture come Casa Chiabà, patrimonio radicato di un territorio, sono al lavoro in prima linea per l'assistenza e le cure alla fascia più fragile della popolazione e hanno bisogno di una forte integrazione con le istituzioni locali». Lo ha sottolineato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Salute e Politiche sociali, Riccardo Riccardi,...