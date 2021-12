PETIZIONE

UDINE Sono 2433 le firme in calce a una lettera al presidente della Regione Massimiliano Fedriga in cui fra gli altri anche utenti dei servizi e loro familiari segnalano la situazione di grave indebolimento dei servizi territoriali di salute mentale presente in Friuli Venezia Giulia, servizi la cui organizzazione è stata molto faticosamente costruita negli anni con risultati apprezzati e riconosciuti anche a livello internazionale. L'appello è stato promosso da un gruppo informale di cittadini e la raccolta firme, che è stata effettuata faccia a faccia, una per una, proprio per creare occasioni di dialogo sui temi affrontati, ha avuto luogo in tutte le province della regione ed è partita prima della diffusione della bozza dell'Atto aziendale predisposto da Asugi.

Le sottoscrizioni cartacee sono state consegnate questa mattina al Protocollo della Regione, con l'auspicio che l'intervento diretto del Presidente possa invertire una tendenza foriera di gravi conseguenze.

Sabato 18 dicembre, inoltre, si è tenuto presso il Dipartimento di Salute Mentale di Udine un incontro del Coordinamento regionale delle associazioni per la salute mentale con il vice presidente Riccardo Riccardi, che era accompagnato da Gianna Zamaro della Direzione Salute: anche in questa occasione, si legge in una nota dei promotori della petizione, «è stata denunciata l'allarmante situazione in cui versano i servizi ed è stata ricordata la richiesta che il Coordinamento porta avanti da anni, ovvero la piena attuazione del Piano regionale salute mentale infanzia, adolescenza ed età adulta-anni 2018-2020, con la messa a regime della rete dei 22 Centri di Salute Mentale esistenti per garantire l'assistenza territoriale prevista dalla legge».

«La riduzione oraria di molti centri e la prevista chiusura di alcuni di essi sta portando all'esasperazione molti famigliari e utenti» hanno spiegato Daniela Careddu e Claudio Cossi per il Coordinamento.

