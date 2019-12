Salumificio Dentesano concessa una proroga per il deposito del piano

LA VICENDA

PAVIA DI UDINE L'attività produttiva e commerciale migliora rispetto agli ultimi esercizi. Numerosi operatori industriali e finanziari hanno manifestato interesse ad avviare un rapporto di collaborazione o partecipazione con l'azienda. E il Tribunale ha concesso una proroga, al 28 gennaio, per il deposito del piano di concordato.

Arrivano segnali positivi per il futuro dello storico salumificio Dentesano di Percoto di Pavia di Udine. Ad annunciarli, in una nota per conto della società, è l'avvocato Maurizio Conti che insieme al collega Maurizio Borra del foro di Vicenza segue il salumificio nella procedura di concordato.

La richiesta di concordato prenotativo, finalizzato alla continuità diretta dell'attività aziendale, era stata depositata nella cancelleria del Tribunale di Udine a inizio agosto dallo stesso Salumificio. L'iniziativa di concordato in bianco era stata assunta aveva comunicato all'epoca l'azienda - dopo un'approfondita analisi delle ragioni che avevano provocato una situazione di tensione finanziaria in cui la società versava ormai da qualche tempo e della possibilità di superamento della crisi attraverso azioni industriali e commerciali mirate.

Pur in un momento di difficoltà, dettata dalla contrazione dei consumi e margini sempre più ridotti, il Salumificio Dentesano aveva preannunciato la ferma volontà di proseguire l'attività in via diretta, cioè senza ricorrere a forme contrattuali di affitto o di cessione.

A fine agosto, rilevata preliminarmente l'assenza di cause di inammissibilità della domanda, il Tribunale di Udine aveva emesso un decreto di apertura della procedura di concordato preventivo in continuità fissando al 29 novembre il termine per il deposito della proposta e del piano e nominando come Commissario giudiziale la commercialista udinese Francesca Linda.

In questi mesi l'attività della storica azienda friulana, attiva sin dal 1954 con stabilimento a Percoto di Pavia di Udine e una trentina di dipendenti, è proseguita senza interruzioni, mantenendo intatti i livelli occupazionali e l'impegno diretto della famiglia Dentesano. L'attività produttiva e commerciale fa sapere ora l'azienda nella nota ha registrato sensibili miglioramenti rispetto agli ultimi esercizi. E, alla luce delle manifestazioni di interesse prospettate da diversi operatori industriali e finanziari, sono attualmente in corsotrattative con due potenziali partners industriali e con un fondo di investimento per mettere a punto, alle condizioni più vantaggiose possibili per l'azienda locale, le forme tecniche più opportune di ingresso di terzi nella compagine sociale.

Alla luce di queste sopravvenute manifestazioni di interesse, gli avvocati Maurizio Borra e Maurizio Conti hanno chiesto al Tribunale una proroga dei termini per concludere le trattative in corso e includere nel progetto le forme di collaborazione con partners esterniche possano rafforzare le garanzie di soddisfacimento delle aspettative dei creditori.

L'istanza di proroga ha ottenuto il parere favorevole del commissario Francesca Linda ed è stata accolta dal Tribunale che ha fissato il nuovo termine al 28 gennaio. Il progetto sarà poi sottoposto al vaglio del Tribunale e dei creditori.

Elena Viotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA