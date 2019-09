Saltano sulle auto in sosta, incastrati dalle impronte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIAUDINE Svegliato nel cuore della notte dal vociare di un gruppo di ragazzi, si affaccia alla finestra e ne vede due intenti a saltare su cofani e tettucci delle auto in sosta. È successo la scorsa notte, tra martedì e mercoledì, in via Portanuova a Udine. Il residente ha chiamato la Polizia e i due giovani, incastrati dall'impronta lasciata dalle loro scarpe sulla carrozzeria, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Sono due udinesi di 17 e 19 anni. Erano circa le 2 del mattino quando l'attenzione dell'uomo, che abita in...