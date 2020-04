IL QUADRO

UDINE Tutto fermo almeno fino a giugno con moltissime cancellazioni e pochissimi rinvii. Poi chissà a luglio e ad agosto che accadrà visto che al momento non c'è nessun evento sicuro di essere svolto. Il Coronavirus, con la grande incertezza legata alle tempistiche della sua evoluzione, è riuscito a fare ciò che non era avvenuto neppure con l'allarme terrorismo e la successiva circolare Gabrielli poi addolcita: fermare quasi in toto le attività delle Pro Loco. Giorno dopo giorno, infatti, il tessuto sociale del divertimento popolare si vede costretto ad annullare gli appuntamenti. Chi si dedica alla pianificazione e alla preparazione di eventi, sagre, feste paesane, spesso lo fa in maniera volontaria investendo il proprio tempo libero. Una cosa che male si concilia con la precarietà di una situazione impossibile da prevedere, in bilico tra l'incertezza delle riaperture e con lo spauracchio di nuove chiusure a causa dell'andamento dei contagi. Le possibili limitazioni future alla socialità unito alla necessità di rispettare misure igienico sanitarie ancora più stringenti, fanno il resto e per molti organizzatori c'è il rischio di non avere il tempo per organizzare al meglio le cose e così per molti non resta che concentrarsi sull'edizione 2021. E mentre Friuli Doc continua a opporre una strenua resistenza pur di rimanere sul calendario degli appuntamenti, c'è da dire che mancano cinque mesi e questa determinazione cela la speranza che per allora si sia tornati a una specie di normalità, un altro importante appuntamento cade sotto i colpi del Covid-19. Considerati i chiari di luna, anche la Pro Loco Buri ha deciso di annullare la Fiera Regionale dei Vini di Buttrio che il primo fine settimana di giugno avrebbe festeggiato la sua 88ma edizione. Una scelta davvero eccezionale poiché l'unica interruzione si era verificata nel 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per evitare di entrare in conflitto con altri appuntamenti che, si spera, possano essere svolti in estate, si è anche deciso di non posticiparla. Un altro spazio vuoto dunque, in un calendario sempre più povero di manifestazioni. Un arrivederci al 2021, così come accaduto per Piazza in fiore a San Vito al Tagliamento, per la Sagra del Vino di Casarsa della Delizia o per Sapori Pro Loco di Villa Manin, la grande manifestazione enogastronomica organizzata a maggio dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia che quest'anno non si farà. «Pensiamo si tratti di un atto di responsabilità civica» spiega il presidente Valter Pezzarini che non nasconde come gli eventuali eventi e sagre estive ancora calendarizzati possano servire «a dare un messaggio di rinascita e fiducia nel futuro». Che ne sarà delle sagre che solitamente ravvivano le vite anche dei paesi più piccoli, con comitati che non hanno alle spalle grossi fondi e che magari si mantengono proprio grazie a quegli appuntamenti? Dubbi legittimi che non fanno dormire sonni tranquilli. Ora c'è da pensare a come dare il proprio aiuto per uscire prima dall'emergenza. Per questo molte Pro Loco, facendo proprio l'appello della Regione, si sono messe a disposizione dei singoli Comuni per capire come poter essere utili. Ci si concentrerà su feste e divertimento quando, in un modo o nell'altro, la paura del contagio da Covid-19 inizierà a essere un ricordo.

Tiziano Gualtieri

