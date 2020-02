PORDENONE Il rinvio del Salone del mobile di Milano è un duro colpo anche per il polo produttivo mobiliero dell'Alto Livenza. Lo spostamento del più importante evento internazionale del settore dell'arredo e del design da aprile al periodo stabilito 16-21 giugno spiazza le grandi aziende del Distretto pordenonese. Se la cancellazione dell'evento ad aprile, vista la situazione che si è creata prima con la Cina (molti sono i buyer di quell'immenso mercato) era inevitabile ciò che fa discutere molti imprenditori pordenonesi e del Nordest in genere è il periodo nel quale si è deciso lo spostamento.

Dal distretto mobiliero pordenonese (sono diversi i grandi gruppi per i quali il Salone milanese rappresenta da sempre un momento cruciale per l'andamento del business dell'intero anno) e dalle aziende di settore del Nordest era stata posta la questione di un possibile rinvio al mese di settembre. Un'opzione che nasceva anche dal fatto che le prime edizioni della manifestazione fieristica venivano organizzate proprio nel mese di settembre. Gli imprenditori nordestini - che costituiscono una grossa fetta degli espositori del Salone milanese - ritengono che il periodo individuato sia già nel pieno dell'estate e dunque più a rischio per attirare il mondo produttivo in fiera. Ma tant'è, la decisione di organizzare il mega-evento a giugno è ormai certa.

E anche sul metodo più di qualche imprenditore del territorio friul-veneto avrebbe sollevato qualche perplessità. «Ha deciso Milano quasi senza ascoltare o condividere con le imprese di questo territorio le possibili alternative», è stato lo sfogo di un imprenditore alla guida di uno dei gruppi leader del polo del legno-arredo pordenonese. Intanto ieri Federlegno nazionale ha sostenuto che «il Salone è troppo importante per il settore, una sua cancellazione definitiva farebbe perdere una cifra stimata di 1,3 miliardi e metterebbe a rischio molti posti di lavoro».

