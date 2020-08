IL CASO

UDINE Salgono a «quasi una trentina» i contagi da covid nati dai contatti nelle discoteche di Lignano. Ai 17 già conteggiati nei giorni scorsi, infatti, si sono aggiunti i 12 nuovi casi di ieri, quando il bollettino quotidiano sull'andamento del virus in Friuli ha toccato quota 33 nuovi infetti, secondo i dati forniti dal vicepresidente della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

L'ASSESSORE

Dei 33 nuovi contagi, infatti, «12 sono derivati dalle discoteche: il totale quindi sale più o meno ad una trentina, sommando i vecchi casi. Dei nuovi contagiati, una decina invece è stata rilevata per effetto del tracciamento che riguarda tutti i fenomeni che abbiamo», un dato che, dice, evidenzia il gran lavoro fatto per rintracciare i contatti stretti dei positivi. «L'altra decina di casi, invece - spiega l'assessore Riccardi - è divisa fra i migranti, quattro casi a Trieste, e le altre due categorie, ossia le persone che rientrano dalle ferie (Spagna, Sardegna) e i cittadini che rientrano in Friuli, dove lavorano, dai Paesi dell'area balcanica di cui sono originari, in particolare Albania, Romania, Kosovo ma anche Turchia». In Fvg ieri le persone positive erano 282, 28 in più del giorno prima: sono due i pazienti in terapia intensiva e 9 in altri reparti. Nessuna nuova vittima. Il numero dei nuovi contagi resta alto, 33 contro i 36 del giorno prima (il picco più alto da fine aprile in regione). 14 riguardano la provincia di Udine, dove il totale dall'inizio dell'epidemia sale da 1.112 a 1126. In isolamento 261 persone.

ESAMI

Solo ieri in Fvg, spiega Riccardi «abbiamo fatto 3.360 tamponi, il 5% degli esami di tutta Italia, che sono stati 77mila». Per il futuro, Riccardi guarda con interesse ai nuovi sistemi di analisi. «Nelle condizioni in cui siamo non lasciamo niente al caso rispetto alle nuove metodologie». Le cosiddette saponette, i test ultrarapidi che dosano l'antigene nel tampone e danno il risultato in pochi minuti, quasi come un test di gravidanza (che però misura un ormone e non una proteina)? «Sono delle ipotesi in corso, ma ci stiamo concentrando sull'analisi molecolare, che garantisce l'affidabilità più elevata. Poi, speriamo di non andare in sofferenza rispetto alle forniture che ci devono arrivare. La gestione commissariale si è impegnata a rifornire le Regioni di reagenti. I kit per i tamponi rapidi antigene ci devono ancora arrivare, devono darcene cinquemila: vedremo dove utilizzarli. Per le scuole abbiamo avuto 24mila kit per i test sierologici»

L'ESPERTO

Negli attivissimi laboratori dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale guidati da Francesco Curcio, i tamponi richiesti e processati sono aumentati «del 30%» dopo l'ordinanza Speranza che ha reso obbligatori i test dopo i rientri da Spagna, Malta, Croazia e Grecia. «Dal 5 al 12 agosto sono stati richiesti e fatti 8.358 test molecolari. Dal 13 agosto al 20 agosto sono stati richiesti e fatti 11.458» esami, circa tremila in più. Secondo Curcio questo si deve al fatto che, se si toglie la Croazia, «l'ordinanza fa riferimento a 4 paesi di cui uno, Malta, non è una meta comunissima. Poi non sono obbligatori i test per i lavoratori transfrontalieri». Nei laboratori udinesi «ormai da due settimane stiamo utilizzando il metodo in pool» che permette di analizzare 8 campioni per volta: se poi emerge una positività, i singoli otto vengono esaminati uno per uno. Così si risparmiano tempo e soldi. «In questo modo - spiega Curcio - risparmiamo un buon 40-50 per cento di reagenti. Per i costi, è molto variabile: dipende dalle metodiche che si usano e da quanto un laboratorio è abituato a lavorare senza la necessità di utilizzare dei kit già pronti. I costi variano, ma diciamo che l'uso dei pool abbassa i costi a 2-3 euro a soggetto, mentre senza pool si può arrivare anche a 25-30 euro a soggetto».

Camilla De Mori

