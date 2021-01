LA PROTESTA

UDINE Protesta di piazza, sciopero delle lezioni on line, una richiesta di assemblea scolastica con genitori e ragazzi. Sono diverse le opzioni allo studio del comitato Priorità alla scuola di Udine, che ieri si è riunito per un confronto virtuale, per studiare le mosse da mettere in campo per manifestare tutta la propria contrarietà alla decisione della Regione di far slittare a inizio febbraio il ritorno in classe in presenza degli alunni delle scuole superiori.

LE PROPOSTE

A Trieste alcuni genitori hanno lanciato l'idea dello sciopero della didattica a distanza, facendo partire un tam tam sui social e sui media, con una lettera aperta per estendere la formula di protesta a più persone possibili. A Udine l'idea, portata sul tavolo del confronto di ieri sera fra le possibili ipotesi, ha incontrato a quanto pare delle perplessità. Come spiega Giovanni Duca, del comitato friulano, «c'è un po' di indecisione, perché lo sciopero delle lezioni on line potrebbe creare un'ulteriore distanza per i ragazzi. Gli studenti delle superiori sono già abbastanza tagliati fuori così, chiedere loro di scioperare vorrebbe dire fargli rinunciare a dell'altro tempo che possono passare assieme» chiarisce, sintetizzando quanto emerso dal confronto. L'ipotesi, aggiunge, resta sul tavolo assieme alle altre che ieri sono state vagliate. «Penso che faremo un sondaggio sulla pagina Facebook», anticipa. Fra le idee, «si sta pensando anche ad un'eventuale mobilitazione di piazza. A Trieste si stanno già muovendo. A Udine vediamo cosa succede». Per fare massa critica, le famiglie del comitato puntano poi a chiarirsi con i sindacati. «Abbiamo deciso che a breve cercheremo di avere un incontro con le sigle sindacali per verificare la loro posizione. Se facciamo qualcosa, infatti, vorremmo farlo assieme agli insegnanti, anche per avere una posizione più forte. ma prima è opportuno capire come la pensano i sindacati».

IL SINDACATO

Ha fatto chiarezza proprio ieri la Cisl Fvg per bocca di Alberto Monticco. Secondo lui, «se è chiaro che, di fronte ai numeri attuali del Covid, lo slittamento della riapertura delle superiori pare una scelta ragionevole, è altrettanto chiaro che la scuola merita molto, molto di più. La riapertura delle scuole in sicurezza è possibile. La Regione intervenga con programmi utili a superare, in modo condiviso, tutti i problemi che, oggi, ostacolano il rientro in presenza». Come ci si è mossi per tenere chiuse il meno possibile le fabbriche garantendo la sicurezza ai lavoratori, sottolinea il sindacato, così si dovrebbe fare per l'industria del sapere. «È stato chiesto agli imprenditori di cosa avessero bisogno; lo stesso è stato fatto con i commercianti, i ristoratori, gli artigiani e tutte le categorie economiche, e in base alle necessità, sono stati correttamente varati decreti, aiuti, ordinanze e deroghe. Ma è stato fatto lo stesso per la scuola?», si chiede Monticco. La didattica a distanza «non può rappresentare una soluzione a lungo termine».

