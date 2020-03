CONTROLLI

UDINE Ha raggiunto anche il carcere di Udine la protesta dei detenuti che ha registrato nelle ultime 48 ore disordini, tafferugli e decessi in diversi istituti penitenziari dello Stivale. Nel tardo pomeriggio di ieri e per diverse ore sull'onda del timore per il contagio da coronavirus e per le restrizioni ai colloqui dovute all'emergenza, con il cronico problema del sovraffollamento delle strutture, nel penitenziario di via Spalato si sono registrate proteste, urla e alcuni roghi all'interno delle celle. Fuori dal carcere si sono radunati anche alcuni parenti dei detenuti che si sono detti preoccupati per i rispettivi familiari. Sul posto carabinieri e agenti della Questura di Udine a presidiare la situazione mentre all'interno gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno provato a riportare ordine alla situazione. Dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo invece è arrivata la notizia che per ovviare alle restrizioni imposte dall'emergenza verrà concesso un'ulteriore telefonata verso i parenti per i reclusi.

Sono iniziati attorno alle 10 i i primi controlli su strada al confine tra Friuli e Veneto, tra i comuni di Latisana e San Michele al Tagliamento. Alla presenza delle pattuglie della Polizia Locale e delle forze dell'ordine per alcune fasce orarie gli automobilisti in transito lungo il ponte sul Tagliamento sono stati fermati dagli agenti per verificare le reali necessità di spostamento. Il sindaco della cittadina della Bassa, Daniele Galizio, presente sul posto, ha spiegato che i controlli procedono a campione: per non bloccare completamente il traffico si sono svolti accertamenti soprattutto su furgoni e camion, ovvero i mezzi che presumibilmente si riferiscono a lavoratori. Gli agenti verificano poi i motivi degli spostamenti di altri cittadini privati, perché manca davvero la percezione della serietà del provvedimento e della responsabilità che spetta a ognuno di noi ha raccontato il primo cittadono. Da quanto si è appreso, infatti, molte persone si muovono liberamente per futili motivi. Per esempio sono state fermate persone che si spostavano per andare a fare la spesa da una parte all'altra. Le persone in questione sono state respinte e fatte tornare verso la loro residenza, senza sanzioni, raccomandando poi di scaricare il modulo di autocertificazione per gli spostamenti presente sul sito del ministero.

Autovie Venete, per sviluppare un'azione di prevenzione efficace, ha predisposto un documento di valutazione del rischio che prevede più livelli di intervento. Tutti i servizi di primario interesse, assicura la Concessionaria, sono garantiti: gli ausiliari possono contare su sette diverse sedi. Questo fa sì che non ci siano assembramenti. Chiuso il Centro Assistenza Clienti di Venezia e anche quello di Latisana. Nelle aree di servizio che fanno parte della zona rossa è stato adottato l'orario di apertura ridotto compreso fra le 6 del mattino e le 18. Aperti dovunque, invece, i distributori. Ridotti al minimo indispensabile gli spostamenti del personale della Concessionaria. Nei cantieri il lavoro prosegue. Fra il 24 febbraio e il primo marzo, è stato registrato un calo di circa il 20%. I transiti, infatti, sono passati dagli 851 mila 482 del 2019 ai 671 mila 704, mentre in quella compresa fra il 2 e l'8 marzo c'è stato un ulteriore calo e i transiti registrati sono stati 647 mila 841 a fronte degli 837 mila482 transiti dello stesso periodo 2019.

