IL QUADRO

UDINE Dopo giorni di incremento, calano in Friuli Venezia Giulia i ricoveri per covid. I pazienti accolti in terapia intensiva sono 59, mentre quelli in altri reparti 657, rispettivamente quattro e sei in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Secondo il report quotidiano della Protezione civile, sono invece 1.131 i nuovi contagi registrati, l'11,8 per cento dei 9.594 tamponi eseguiti, di cui 2.489 test rapidi antigenici. Notevole l'incremento dei totalmente guariti, che sono 500 più di lunedì, tanto da salire a 37.188. I clinicamente guariti arrivano invece a 1.016, con una crescita di 46 casi rispetto a ieri. Segno più però anche per le persone in isolamento, che salgono a 11.078 con 111 casi più del report precedente.

BOOM DI VITTIME

Le vittime fanno un balzo in avanti di ben 41 unità, considerando venti decessi registrati ieri a cui se ne aggiungono 21 pregresse, relative al periodo compreso tra il 16 novembre e il 22 dicembre. Sale quindi a 1.772 il conto di coloro che non ce l'hanno fatta in Friuli Venezia Giulia a causa del corona virus, con la seguente suddivisione territoriale: 463 a Trieste, 819 a Udine, 373 a Pordenone e 117 a Gorizia. In Friuli si sono spenti una 83enne di Udine, ospite dell'Asp La Quiete, un 90enne accolto alla Zaffiro di Rivignano, un 85enne di Malborghetto Valbruna ricoverato a San Daniele, un 83enne di Rivignano accolto all'Ospedale di Palmanova, un 78enne di Cividale del Friuli e un 56enne di Gemona del Friuli ricoverati a Udine, un 60enne di Moggio Udinese accolto all'ospedale di Pordenone; sono venuti a mancare presso il loro domicilio una 99enne di Buja, sei ultraottantenni di Gemona del Friuli, una 83enne di Osoppo, 10 anziani, di età compresa tra i 78 e i 98 anni, ospiti della casa di riposo Zaffiro di Tarcento.

FOCOLAI

Nel dettaglio, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 45 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 27. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare 42 nuovi contagi riscontrati tra il personale medico e sanitario in forza agli ospedali della regione: nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sei infermieri, un medico, due Oss e due terapisti della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di quattro infermieri, un medico, un Oss, un addetto all'assistenza, un terapista della riabilitazione, due tecnici, un amministrativo e uno psicologo; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un terapista della riabilitazione, un logopedista, dieci infermieri, un medico, un amministrativo e quattro Oss. Da rilevare inoltre il caso di un dirigente al Cro di Aviano. Infine, da registrare la positività al virus di quattro persone rientrate dall'estero (Belgio, Afghanistan, Romania).

VACCINAZIONI

Un nuovo carico di vaccini anti Covid è stato trasportato ieri in Fvg grazie a un volo atterrato all'aeroporto di Venezia. Le dosi sono state consegnate all'ospedale di Cattinara a Trieste, all'ospedale di Monfalcone e a quello di Tolmezzo. Per Udine, al Santa Maria della Misericordia, arriveranno in un secondo momento. Nel frattempo il piano vaccinale alla serata di lunedì giornata ha visto altre 1.492 somministrazioni, suddivise tra i cinque ospedali individuati per la fase dell'immunizzazione. Nel dettaglio i vaccini inoculati a Pordenone sono stati 335, a Udine 239, a Monfalcone 240, a Cattinara 449 e infine 229 a Tolmezzo. Il totale delle somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale raggiunge quindi quota 4.963, il 41,5% delle quasi 12 mila dosi consegnate a fine 2020.

«Le indecisioni e le contraddizioni non sono tra Regioni e Governo, ma tra Governo e Governo. Il Governo stesso, mentre annunciava le zone bianche, ha deciso poi di inasprire le misure per le zone gialle e questo non l'hanno scelto le Regioni». Lo ha dichiarato ieri il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga intervenendo a «Ore 14» su Rai 2. «Lo stesso Governo ha deciso di abbassare il limite Rt per far scattare la zona arancione e la zona rossa, quindi sono misure di maggior rigore, oltretutto comprensibili in un momento di difficoltà pandemica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA