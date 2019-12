Safilo, scende in campo la Regione «Nuovo vertice con la proprietà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIUDINE Un nuovo incontro con la proprietà la prossima settimana per seguire con la massima attenzione l'evolversi di una situazione che l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini definisce «drammatica». È quanto la Regione intende fare per fronteggiare la crisi che investe la Safilo e il conseguente rischio di chiusura dello stabilimento di Martignacco. L'IMPATTOCirca 250 sono i lavoratori coinvolti in Friuli Venezia Giulia per i quali si profila il licenziamento da gennaio. A chiedere che la Giunta riferisse...