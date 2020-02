LA CRISI

MARTIGNACCO (A.L.) Sulla crisi Safilo botta e risposta tra sindacati nazionali, che hanno preso in mano la vertenza, e l'azienda, a seguito dell'acquisizione da parte del Gruppo del Machio Pirvè Revaux «con un investimento di 61 milioni», hanno affermato in una nota Sonia Paoloni Filctem Cgil, Raffaele Salvatoni Femca Cisl e Daniela Piras Uiltec Uil, mentre la stessa azienda ha dichiarato 700 esuberi di cui 250 a Martignacco. Ieri le sigle sindacali hanno scritto alla proprietà esprimendo «profondo dissenso» per aver saputo dell'acquisizione dai mezzi di comunicazione e imputando al Gruppo di non aver fatto parola di tale scelta aziendale «né nei tavoli di confronto, compreso quello ministeriale presso il Mise, né di averla inserita nel Piano industriale presentato sempre in sede ministeriale». Una novità appresa proprio mentre a livello locale è in corso un confronto per riuscire a trovare un punto di convergenza da portare al Ministero entro fine mese tale che possa scongiurare la fine definitiva dello stabilimento friulano. «Avendo l'azienda presentato un piano industriale di ristrutturazione che prevede 700 esuberi in vari stabilimenti hanno scritto i sindacati ed essendo nel pieno delle trattative sindacali, troviamo assolutamente scorretto e irrispettoso del tavolo sindacale» la mancata comunicazione. A stretto giro ieri è arrivata la risposta del Gruppo Safilo, che si «rammarica» della presa di posizione, evidenziando però che per le regole imposte alle società quotate erano impossibile diffondere in anticipo «informazioni che possono influenzare l'andamento del titolo. Ci corre l'obbligo di ricordare ha affermato l'ad del Gruppo, Angelo Trocchia - che il piano industriale presentato al mercato nonché alle organizzazioni sindacali, in ripetute occasioni, compreso in sede ministeriale, prevede chiaramente uno sviluppo da parte del gruppo anche attraverso nuove acquisizioni e partnership».

